Lý do sốc không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi nấu

Theo tổ tư vấn chăm sóc khách hàng của Điện Máy Xanh, đối với những xoong chảo bình thường và không chống dính, sau khi đun nấu xong, có thể rửa ngay khi còn nóng và cảm thấy việc rửa dễ hơn, sạch hơn, thức ăn bong tróc nhanh hơn. Tuy nhiên, đây lại là điều tối kỵ với xoong chảo chống dính.



Bởi khi chảo chống dính vẫn còn đang nóng mà bị đổ nước lạnh vào sẽ khiến nó dễ bị cong vênh. Ngoài ra, do đáy chảo chống dính thường gồm nhiều lớp, việc đổ nước lạnh vào lòng chảo dễ khiến các phân tử ở đáy chảo co giãn không đều - lớp chống dính tiếp xúc với nhiệt độ lạnh co lại, trong khi các lớp kim loại bên trên vẫn đang ở nhiệt độ nóng, phân tử đang giãn ra. Chính sự co giãn không đều này khiến lớp chống dính dễ bị bong tróc, biến dạng, từ đó phân phối nhiệt không đồng đều, nấu ăn sẽ không ngon và có thể gây độc hại. Vì thế, hãy chờ xoong chảo nguội rồi mới rửa.

Sau khi nấu nướng không nên rửa chảo chống dính vì tiềm ẩn nhiều rủi ro gây độc hại cho người dùng. Vậy làm sao để có thể bảo vệ lớp chống dính của bề mặt chảo chống dính được tốt hơn mà lại không hại tới sức khỏe người dùng? Theo Điện Máy Xanh, khi mới mua chảo chống dính về nhà người dùng cần phải vệ sinh chảo chống dính bằng vải mềm và nước rửa chén. Hãy quét lớp bột cà phê lên mặt chảo và hâm nóng, tái bảo dưỡng như thế sau 10 - 12 lần dùng.



Đa phần người dùng thường có thói quen đun chảo chống dính nóng lên rồi mới cho dầu hay bơ thực vật vào điều này không hề tốt bởi dễ khiến chảo bị sốc nhiệt gây bong lớp chống dính.

Một điều tối kỵ khi dùng chảo chống dính nữa đó là không nêm mắm hay muối trực tiếp vào mặt chảo đang nóng sẽ làm rỗ bề mặt chống dính.

Không dùng dụng cụ nấu ăn bằng kim loại hay có độ sắc nhọn trên mặt chảo chống dính. Luôn vệ sinh bằng miếng cọ rửa mềm, không có thành phần kim loại.

Cần tránh để các dụng cụ hay nồi chảo khác trên mặt chảo chống dính và sử dụng, bảo quản đúng cách sẽ giúp chảo chống dính bền tốt, an toàn. Cũng cần lưu ý rằng, dù sử dụng chảo chống dính chất lượng tốt nhưng lớp chống dính thường cũng chỉ có tuổi thọ khoảng 3 năm (nếu được bảo quản tốt). Vì vậy, sau khoảng thời gian này người dùng nên thay mới chảo chống dính để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

*)Title do Kiến Thức biên tập lại