Lý do PCC-1 trúng thầu gói xây lắp Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu?

Theo đại diện Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1- Petrolimex (PCC-1), không chỉ gói thầu XL02 tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu mà các gói thầu đơn vị tham gia đều được Chủ đầu tư, đơn vị mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trên cơ sở quy định của pháp luật, cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các nhà thầu tham dự.

Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng; không hạn chế nhà thầu tham dự; Các hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông báo mời thầu; kết quả mở thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu đều được đăng tải đầy đủ, công khai lên mạng đấu thầu quốc gia.

Công nhân PCC-1 thi công tại cửa hàng xăng dầu.

Nói về hai gói thầu XL02 và XL01 tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu mà PCC-1 là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu, đại diện PCC-1 cho biết, các gói thầu nâng cấp ứng dụng nhận diện thương hiệu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều đặc thù riêng đòi hỏi các nhà thầu phải có kinh nghiệm, năng lực thực tế phù hợp mới có thể tham gia nhận thầu và triển khai.

Theo vị đại diện này, công trình thi công trong cửa hàng xăng dầu bán hàng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro mất an toàn cháy nổ, an toàn lao động. Nhà thầu thi công trong điều kiện các phương tiện ô tô, xe máy ra vào cửa hàng liên tục và không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Chủ đầu tư. Toàn bộ các công việc thi công trên cao, đòi hỏi nhà thầu phải xây dựng biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ phù hợp và trình đến Cơ quan chức năng phê duyệt trước khi vào thi công. Các cán bộ, công nhân làm việc tại công trình đều phải được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, gói thầu yêu cầu triển khai thi công đồng bộ tại nhiều địa điểm cửa hàng xăng dầu trong một thời gian nhất định đòi hỏi các nhà thầu tham dự phải huy động lực lượng cán bộ giám sát và nhiều tổ đội công nhân trong cùng một thời điểm để triển khai thi công. Nhiều cửa hàng xăng dầu trong khu vực nội đô phải thi công vào ban đêm để không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Chủ đầu tư.

Thi công tại nhà máy.

Đại diện PCC-1 thông tin, ngay sau khi nhận được thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai nâng cấp ứng dụng nhận diện thương hiệu được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu Quốc gia, Công ty PCC-1 đã có những bước chuẩn bị kỹ càng để phục vụ công tác đấu thầu và triển khai thi công khi nhận được thông báo trúng thầu.

“Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư có nhiều kinh nghiệm và các đội thợ có tay nghề lâu năm trong lĩnh vực quảng cáo. Định kỳ chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn PCCC. Các cán bộ kỹ thuật, công nhân của chúng tôi đều đã có chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng phòng chống cháy nổ do Cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp”, đại diện PCC-1 cho biết.

Công ty PCC-1 có các chi nhánh, nhà máy cơ khí tại Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An, TP HCM phục vụ công tác gia công bán thành phẩm phần lớn khối lượng kết cấu tại nhà xưởng, sau đó chuyển đến công trình lắp đặt nhằm kiểm soát một cách tốt nhất chất lượng sản phẩm và hạn chế thời gian thi công tại cửa hàng xăng dầu, đảm bảo công tác an toàn cháy nổ, an toàn giao thông trong điều kiện cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bán hàng. Với những cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có, Công ty PCC-1 đã tham gia đấu thầu các gói thầu Nhận diện thương hiệu trên cơ sở khách quan, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mặt khác, việc chỉ có 1 nhà thầu tham gia dự thầu, quy định tại khoản 4 điều 85 nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng khi lựa chọn nhà thầu qua mạng đã nêu rõ: “Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định này.”

Do đó, đối với tất cả các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, không ai có thể biết được nhà thầu nào sẽ tham dự trước giờ mở thầu theo quy định. Như vậy, việc chỉ có 1 nhà thầu tham dự và Chủ đầu tư tiến hành mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của Nhà thầu đã tham dự là hoàn toàn đúng quy định.

PCC-1 chú trọng huấn luyện PCCC cho người lao động.

Lý giải về việc một số gói thầu, công ty tham gia và trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm nhỏ như gói thầu XL02 tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu, tiết kiệm gần 31,3 triệu đồng so giá dự toán gói thầu, tương đương 0,43%, đại diện PCC-1 cho biết, tất cả các gói thầu nêu trên đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 64 Luật Đấu thầu 2023 quy định “Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu làm căn cứ xét duyệt trúng thầu bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng”.

Giá của các gói thầu nêu trên khi chủ đầu tư phê duyệt đã loại bỏ phần chi phí dự phòng hoặc tách riêng chi phí dự phòng do Chủ đầu tư quản lý làm gia tăng tính hiệu quả kinh tế và tiết kiệm cho Chủ đầu tư.

Do vậy, sau khi tính toán theo định mức nội bộ của nhà thầu, đơn giá vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị và dự phòng thêm những yếu tố rủi ro, phát sinh trong quá trình thi công, chi phí bảo hành bảo trì công trình, công ty đã đưa ra mức giá tham dự thầu hợp lý nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm