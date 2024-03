Hà Nội: Nữ quái “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao lừa 100 tỷ

Ngày 19/3, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Lượng (48 tuổi) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Quá trình điều tra bước đầu xác định, năm 2020, chị P. (kinh doanh than ở Quảng Ninh) quen bà N.T.N. (Phó phòng Tổ chức của một bệnh viện ở Hà Nội) và bà N.T.H. (ở quận Cầu Giấy).

Đối tượng Bùi Thị Lượng.

Ngày 18/1/2022, chị P. cùng chồng đến nhà bà H. chơi và quen Bùi Thị Lượng và bà C.T.V. (43 tuổi, ở quận Cầu Giấy). Tại đây, bà H. giới thiệu với vợ chồng chị P. rằng Lượng là người quen, có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có một “sư phụ” làm lãnh đạo lớn ở TP HCM nên có thể giúp đỡ vợ chồng chị P. trong công việc kinh doanh.

Tiếp đó, Lượng cũng “nổ” về năng lực của bản thân và nhận số tiền 95 tỷ đồng của vợ chồng chị P. để giúp đỡ công việc. Chị P. sau đó cũng chuyển cho bà H. 460 triệu đồng và bà V. 800 triệu đồng. Sau đó một thời gian, thấy công việc không được giải quyết, chị P. đòi lại tiền, nhưng Lượng khất lần và không trả lại. Từ 27/5 đến 29/7/2022, Lượng trả cho vợ chồng chị P. 9,3 tỷ đồng. Bà H. và bà V. cũng không trả lại tiền cho vợ chồng chị P.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy thông báo ai là nạn nhân đã từng chuyển tiền cho Bùi Thị Lượng, hãy liên hệ, trình báo qua số điện thoại 0912.203.392 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.