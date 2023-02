Lý do DA nâng cấp QL 9 hơn 440 tỷ bị tạm dừng

Theo thông tin từ Báo Quảng Trị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND t ỉnh Quảng Trị về việc tạm bàn giao nguyên trạng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Theo đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 sử dụng vốn dư của dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) có thời gian thực hiện đến 31/12/2022. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Do khó khăn về mặt bằng, dự án đã không hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 12/1/2023, WB đã có ý kiến chính thức về việc không gia hạn hiệp định vay, điều này đồng nghĩa dự án nâng cấp Quốc lộ 9 đã kết thúc thời gian thực hiện. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan có thẩm quyền phương án sử dụng nguồn vốn khác, điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án. Ảnh: Nhà đầu tư.

Trong thời gian chờ đợi, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất phương án tạm tiếp nhận lại phạm vi mặt bằng chưa thi công trong thời gian dự án chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ảnh: VietnamFinance.

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thống nhất phương án với Ban Quản lý dự án 3 tạm bàn giao nguyên trạng đoạn tuyến đang khai thác thuộc phạm vi dự án Quốc lộ 9 để quản lý, khai thác. Ảnh: TTXVN.

Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 có phạm vi điểm đầu từ cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) và điểm cuối là nơi giao giữa Quốc lộ 1 tại Km 754 + 042, đoạn Ngã Tư Sòng (xã Thanh An, huyện Cam Lộ), với tổng chiều dài 13,8km. Quy mô đường cấp II, 4 làn xe; tổng bề rộng nền đường 28m, không bao gồm phần hè đường. Ảnh: Dân Việt.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1939/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2021. Tổng mức đầu tư dự án là 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021 – 2022. Chủ đầu tư dự án là Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.



Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện từ vốn ngân sách địa phương với tổng kinh phí bố trí là 345 tỷ đồng. Dự án chính thức được động thổ khởi công vào tháng 3/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành như đúng kỳ hạn được xác định trước đó. Tính đến tháng 12/2022, công tác bàn giao mặt bằng cho dự án mới chỉ đạt 4,5km/13,8km. Ảnh: Dân Việt.













Theo thông tin từ Báo Quảng Trị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND t ỉnh Quảng Trị về việc tạm bàn giao nguyên trạng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Theo đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 sử dụng vốn dư của dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) có thời gian thực hiện đến 31/12/2022. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Do khó khăn về mặt bằng, dự án đã không hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 12/1/2023, WB đã có ý kiến chính thức về việc không gia hạn hiệp định vay, điều này đồng nghĩa dự án nâng cấp Quốc lộ 9 đã kết thúc thời gian thực hiện. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan có thẩm quyền phương án sử dụng nguồn vốn khác, điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án. Ảnh: Nhà đầu tư.

Trong thời gian chờ đợi, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất phương án tạm tiếp nhận lại phạm vi mặt bằng chưa thi công trong thời gian dự án chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ảnh: VietnamFinance.

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thống nhất phương án với Ban Quản lý dự án 3 tạm bàn giao nguyên trạng đoạn tuyến đang khai thác thuộc phạm vi dự án Quốc lộ 9 để quản lý, khai thác. Ảnh: TTXVN.

Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 có phạm vi điểm đầu từ cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) và điểm cuối là nơi giao giữa Quốc lộ 1 tại Km 754 + 042, đoạn Ngã Tư Sòng (xã Thanh An, huyện Cam Lộ), với tổng chiều dài 13,8km. Quy mô đường cấp II, 4 làn xe; tổng bề rộng nền đường 28m, không bao gồm phần hè đường. Ảnh: Dân Việt.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1939/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2021. Tổng mức đầu tư dự án là 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021 – 2022. Chủ đầu tư dự án là Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.



Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện từ vốn ngân sách địa phương với tổng kinh phí bố trí là 345 tỷ đồng. Dự án chính thức được động thổ khởi công vào tháng 3/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành như đúng kỳ hạn được xác định trước đó. Tính đến tháng 12/2022, công tác bàn giao mặt bằng cho dự án mới chỉ đạt 4,5km/13,8km. Ảnh: Dân Việt.