Lưới an toàn ban công chung cư: Loạn giá... chọn thế nào chuẩn nhất?

Loạn giá lắp đặt lưới an toàn ban công

Sau sự cố bé gái rơi từ tầng 12A tại một chung cư ở Hà Nội, nhiều gia đình đã tìm đến dịch vụ lắp lưới an toàn ban công. Tuy nhiên, trên thị trường, giá dịch vụ này chênh lệch khá lớn.

Anh Sang (chủ cửa hàng chuyên lắp đặt lưới an toàn ban công ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm qua, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đặt lắp lưới an toàn ban công. Giá lắp đặt lưới an toàn ban công tại cửa hàng của anh Sang từ 130.000 - 150.000 đồng/m2, tùy kích thước.

Dịch vụ lắp đặt lưới an toàn ban công dao động từ 130.000 - 250.000 đồng/m2. Ảnh: Internet

Chị Lệ (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, sau khi nghe thông tin bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống thật sự lo lắng vì nhà chị chưa có lưới an toàn ban công. Ngay lập tức chị lên group chung cư hỏi tìm đơn vị lắp lưới an toàn ban công. Chị Lệ nói: "Nhà tôi ở tầng 18 chung cư. Hôm qua, thợ đã đến lắp xong lưới an toàn ban công cho nhà tôi. Với diện tích 6m2, chi phí lắp đặt lưới ban công nhà tôi hết gần 1 triệu đồng (giá 160.000 đồng/m2)".

Trong khi đó, anh Nam (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lắp lưới an toàn ban công với giá 180.000 đồng/m2. Theo anh Nam, cấu tạo lưới an toàn ban công gồm hai bộ phận chính là hệ thống dây cáp và các thanh nhôm. Lưới an toàn có hai loại chính là lưới an toàn cáp 2,5mm và lưới an toàn cáp 3mm. Loại lưới đường kính 3mm có giá cao hơn 180.000 đồng/m2; đường kính 2,5 mm có giá thấp hơn. Đặc biệt, nếu diện tích lắp đặt nhỏ dưới 1m2 thì giá sẽ phải hơn 200.000 đồng.

Cách chọn lưới an toàn ban công tốt nhất

Lưới an toàn ban công phổ biến được làm từ các sợi dây cáp có lõi inox, bọc bên ngoài là nhựa dẻo. Loại lưới này thường được cấu tạo với 3 bộ phận chính gồm sợi dây cáp bọc nhựa, hai thanh nhôm để định hình và các ốc vít cố định.

Trong đó, sợi dây cáp lõi inox thường có đường kính nhỏ (2mm, 2,5mm hoặc 3mm) có độ bền cao, không bị oxy hóa, khả năng chống gỉ tốt, bên ngoài là lớp nhựa dẻo được làm từ polime etilen không dẫn điện, khả năng chịu ăn mòn với oxy hóa cao và không thấm nước.

Lưới bảo vệ ban công cáp inox loại 3mm được đánh giá có chất lượng, sức bền tốt hơn. Ảnh: Internet

Theo tiết lộ của một số cửa hàng chuyên lắp đặt lưới an toàn ban công, lưới bảo vệ ban công cáp inox loại 3mm được đánh giá có chất lượng, sức bền tốt hơn.

Mỗi loại lưới an toàn sẽ có đặc điểm hình thái và công năng riêng. Để biết lưới an toàn ban công loại nào phù hợp nhất, người tiêu dùng cần đánh giá dựa trên sở thích và kết cấu kiến trúc của ngôi nhà.

Trong đó, bạn đặc biệt chú ý kích thước lưới phải tương thích với độ bền bức tường. Không thể chọn lưới dày cho tường quá mỏng và ngược lại.