Lùm xùm không trả 2.800 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai kinh doanh sao?

Như đã đưa, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đang vướng “lùm xùm” không trả lại toàn bộ số tiền 2.882 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm của TAND TP. HCM, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan.



Theo BCTC quý 1 năm 2024 của Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ghi nhận doanh thu quý đầu năm đạt 38,7 tỷ đồng, giảm gần 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chính của công ty trong giai đoạn này đến từ bán điện với 22,6 tỷ đồng. Hai nguồn thu còn lại là kinh doanh hàng hoá và bất động sản, lần lượt đóng góp 9,5 tỷ đồng và 6,5 tỷ đồng doanh thu.

Sau khi trừ giá vốn, công ty báo lãi gộp đạt 5,9 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp hơn 15%, tăng vọt so với mức 9,7% của cùng kỳ. Hầu hết các khoản chi phí trong giai đoạn đầu năm như bán hàng, quản lý doanh nghiệp, lãi vay… đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty ghi nhận một khoản chi phí khác lên đến 2,7 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế bị bào mòn chỉ còn 651 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Quý 1 năm 2024, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận giảm đến 77% so với cùng kỳ

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tính đến cuối tháng 3/2024 đạt 9.515 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Giá trị hàng tồn kho chiếm hơn 7.033 tỷ đồng trong tổng tài sản. Tiền mặt của công ty còn khoảng 30 tỷ đồng.

Về nợ, tổng nợ Công ty vào mức 5.161 tỷ đồng, trong đó có khoản phải trả ngắn hạn lên đến 4.304 tỷ đồng (bao gồm 2.883 tỷ đồng nhận tiền từ Sunny cho Dự án Phước Kiển). Được biết, số tiền này liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Hội đồng Xét xử (HĐXX) đề nghị Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại cho Trương Mỹ Lan để khắc phục sự cố.

Vốn chủ sở hữu của Quốc Cường Gia Lai hiện đạt 4.354 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 534 tỷ đồng.

Trái với tình hình kinh doanh ảm đạm, những ngày qua ghi nhận giao dịch đột biến của mã QCG. Cụ thể, cổ phiếu này tăng kịch trần trong tình trạng trắng bên bán ngay từ đầu phiên, thanh khoản phiên sáng đạt hơn 2,3 triệu đơn vị sau thông tin sẽ phải hoàn trả lại 2.883 tỷ cho Trương Mỹ Lan.

Nhiều phiên tăng sốc gần đây đẩy thị giá QCG lên mức 15.350 đồng/cp, cao nhất trong vòng 7 tháng kể từ giữa tháng 9/2023 (có lúc lên gần 18.000 đồng/cp). Vốn hóa thị trường cũng theo đó leo lên mức xấp xỉ 4.237 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị Công ty, tính đến 31/12/20223, bà Loan đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Các con bà gồm Nguyễn Quốc Cường - nắm 537.500 cổ phiếu, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My - nắm hơn 39 triệu cổ phiếu và con rể Lầu Đức Duy - năm hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG. Ngoài ra, các em của bà Loan gồm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - nắm 9,7 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Bích Thuỷ - nắm 81.750 cổ phiếu....

Tổng số cổ phần gia đình bà Loan sở hữu lên đến 166 triệu cổ phiếu QCG. Như vậy, trong hơn tháng qua tổng tài sản gia đình bà Loan đã tăng gần 1.000 tỷ lên mức 2.556 tỷ đồng.