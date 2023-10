Lợi nhuận quý 3/2023 của Nhựa Bình Minh suy giảm?

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa có chia sẻ thông tin về cuộc gặp gỡ với CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP).

Theo đó, kết quả kinh doanh quý 3/2023 của BMP suy giảm so với cùng kỳ do n hu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trên thị trường chung giảm 40-50% so cùng kỳ, bởi mùa mưa diễn ra trong quý làm ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng.

Đồng thời, chi phí PVC resin biến động khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất nhỏ tạm dừng hoạt động.

Trong khi đó, BMP có lợi thế trong việc nhập nguyên vật liệu từ SCG, tuy nhiên, BMP cũng chủ động đa dạng hóa nguyên vật liệu từ kênh nội địa lẫn nhập khẩu (70-30).

BMP định hướng nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu để tối ưu kết quả kinh doanh trong tương lai (có thể gia tăng nhập PVC từ DGC khi Đức Giang Nghi Sơn đi vào hoạt động).

Trong khi trước đó, SSI Research ước tính lợi nhuận ròng trong quý 3/2023 của BMP đạt 200-2021 tỷ đồng, tăng khoảng 15-20% so cùng kỳ nhờ giá PVC đầu vào giảm giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp. Còn riêng quý 2/2023, BMP ghi nhận doanh thu thuần suy giảm 14% so cùng kỳ, về mức 1.336 tỷ đồng. Lãi ròng 295 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2022 và cao nhất từ trước tới nay tính theo quý. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh vẫn suy giảm 4% về mức 2.776 tỷ đồng. Nhưng lãi gộp biên tiếp tục cải thiện mạnh khiến lợi nhuận sau thuế lên tới 575 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ 2022. BMP đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 là 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lại giảm 7% về còn 651 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo BMP thận trọng trong kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bởi nhu cầu tiêu thụ ống nhựa duy trì ở mức thấp như đã dự báo, tuy nhiên, BMP chưa có kế hoạch giảm giá bán để cải thiện thị phần do những rủi ro liên quan tới tỷ giá.

Ban lãnh đạo BMP cũng chưa có kế hoạch cụ thể về việc chia cổ tức 2023 và sẽ cần đợi tới ĐHĐCĐ thường niên để có thông tin chính thức, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh của năm 2024.

BMP kỳ vọng các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản sẽ có tác động khởi sắc hơn trong 2024, từ đó giúp cải thiện kết quả kinh doanh trong thời gian tới.