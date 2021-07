Phong toả trụ sở toà nhà Bộ Công thương do liên quan ca nhiễm F0

Chiều nay (16/7), trụ sở Bộ Công thương (25 Ngô Quyền, Hà Nội) bất ngờ bị phong toả. Nguyên nhân được xác định do nhân viên của Bộ Công thương là F1, F2 của ca mắc COVID-19. Theo báo cáo của Cục An toàn và Môi trường (Bộ Công thương), công chức của phòng An toàn Khoáng sản và Vật liệu nổ công nghiệp đã tiếp xúc với 1 trường hợp dương tính với COVID-19 (công tác tại Viện Cơ khí năng lượng và mỏ). Theo đó, khoảng 14h30 ngày 14/7, ca F0 này đến cục An toàn Môi trường chuyển công văn, hồ sơ và được nhân viên tại đây tiếp nhận. Thời gian tiếp nhận khoảng 1-2 phút, sau đó nhân viên này đưa hồ sơ vào văn thư của Cục. Mọi quá trình tiếp xúc đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Sáng 16/7, Cục An toàn và Môi trường nhận được thông báo về việc nhân viên Vinacomin được xác định là F0 và đang điều trị tập trung theo quy trình của Y tế Quận Thanh Xuân. Nhân viên của Cục An toàn Môi trường (Bộ Công thương) cũng được yêu cầu giữ nguyên vị trí. Trong thời gian từ 14/7 đến nay, ca F1 của Bộ Công thương tiếp xúc với nhiều người và sử dụng thang máy cơ quan. Lực lượng chức năng đã phong toả và lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ toà nhà của Bộ Công thương. Trong chiều nay, toàn bộ nhân viên của Bộ Công thương làm việc tại toà nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

