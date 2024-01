Loại cây đặc sản Sóc Trăng hái 10 tấn, lãi 350 triệu

Vú sữa bơ hồng được trồng 10 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng), tập trung hầu hết tại xã Thới An Hội. Loại trái cây này đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, kể cả một số thị trường nước ngoài biết đến, thông qua kênh phân phối của các công ty, doanh nghiệp. Điểm nổi bật của vú sữa bơ hồng là trái có hình dáng trái đẹp, trọng lượng lớn, thịt dày có vị ngọt thanh. Cùng với các giống vú sữa tím thì vú sữa bơ hồng của Hợp tác xã Vú sữa bơ hồng đã đạt hạng 4 sao OCOP...

Ông Nguyễn Văn Bạch, ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) khoe vườn vú sữa bơ hồng đem về thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ảnh: THÚY LIỄU

“Chỉ với 7.000m2 trồng vú sữa bơ hồng, đem về thu nhập gần 200 triệu đồng/năm cho gia đình tôi, số tiền này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và cao hơn so trồng bưởi”, ông Nguyễn Văn Bạch, ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội chia sẻ khi đưa chúng tôi tham quan vườn vú sữa đang mùa thu hoạch trái.