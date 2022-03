Hết thời hoàng kim, loại quả sang chảnh nào rớt giá?

Năm 2018, vú sữa Hoàng Kim (vú sữa vàng) lần đầu nhập khẩu từ Đài Loan về Việt Nam đã tạo ra cơn sốt dù giá bán tới 900.000 đồng/kg. Ảnh; Facebook Khi được trồng thành công tại các tỉnh phía Nam, vú sữa Hoàng Kim giảm chỉ còn khoảng gần 200.0000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, thời gian gần đây, loại trái cây này đột ngột giảm giá mạnh. Tại các nhà vườn, giá bán của vú sữa vàng rơi vào khoảng 30.000 đồng/kg, giảm một nửa so với vụ trước đó. Ảnh; Facebook Tại các cửa hàng và chợ truyền thống cho thấy, giá vú sữa vàng khoảng 40.000 - 60.000 đồng/kg, giảm 70% so với tháng 11/2021. Ảnh: Facebook Nguyên nhân rớt giá được cho là lượng hàng mùa thứ 2 tăng cao so với mùa đầu tiên nên nguồn cung dồi dào. Hơn nữa, loại quả này có vị không giống các loại vú sữa truyền thống nên khá kén khách. Ảnh: Facebook Tương tự, thanh long vàng trước kia được xếp vào nhóm trái cây độc – lạ nên thường có giá cao hơn nhiều so với thanh long vỏ đỏ ruột trắng hay đỏ quen thuộc. Ảnh: Vietnamnet Thế nhưng, năm ngoái, thanh long vàng liên tục phải xuống lề đường, bán xổ rẻ. Ảnh: Người lao động Khi còn khan hiếm, thanh long vàng có giá 150.000 – 200.000 đồng/kg thì năm ngoái, loại quả này giá chỉ 15.000 - 25.000 đồng. Ảnh: Người lao động Từ xa xưa, bưởi Diễn là sản vật dùng để tiến vua. Bưởi có màu vàng, vỏ mỏng, mùi thơm thanh mát, có vị đắng nhẹ trong vị ngọt không lẫn vào đâu được. Ảnh: VOV Những năm trước, bưởi Diễn "xịn" có giá từ 80.000 - 130.000 đồng/quả. Thế nhưng, dịp gần Tết 2021, loại quả này cũng không tránh khỏi rớt giá, còn từ 50.000 - 70.000 đồng/quả. Ảnh: Báo giao thông Theo người dân trồng bưởi Diễn lâu năm ở Hà Nội, dịch COVID-19 và ngày càng có nhiều người trồng bưởi Diễn là nguyên nhân khiến loại quả này "rớt giá". Ảnh: Dân Việt Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

