Đại bàng Romeo, vẹt vui nhộn dự đoán tỉ số World Cup 2022 30/11

Hôm nay (30/11), vào lúc 22h theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra 2 trận cầu thuộc bảng D World Cup 2022: Australia vs Đan Mạch và Tunisia vs Pháp. Sau hai lượt đấu, đội tuyển Australia đang có 3 điểm với 1 trận thắng và 1 trận thua, trong khi đó, đội tuyển Đan Mạch có 1 điểm với 1 trận hòa và 1 trận thua. Đang tạm đứng đầu bảng D là đội tuyển Pháp với 2 trận toàn thắng, có 6 điểm. Pháp chắc chắn có tấm vé đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo khi họ chỉ gặp đội bóng đang xếp cuối bảng và không được đánh giá cao là Tunisia. Tại bảng D, trên lý thuyết, cả hai đội tuyển Australia và Đan Mạch đều có cơ hội đi tiếp. Trận đối đầu với nhau ở lượt cuối cùng này, cả hai đội phải chiến đấu hết sức như là trận chung kết nếu muốn đi tiếp. Tinh thần của đội tuyển Australia đã lên cực cao sau chiến thắng quan trọng trước Tunisia và cơ hội của họ cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, chắc chắn "những chú lính chì" Đan Mạch cũng không dễ dàng từ bỏ cơ hội của mình? Trước trận đấu Australia vs Đan Mạch, nhà tiên tri động vật là đại bàng Romeo nhộn trổ tài dự đoán bóng đá kết quả trận đấu này là hai đội chia điểm. Tuy nhiên, chim vẹt vui nhộn dự đoán chiến thắng dành cho đội tuyển Đan Mạch Đại bàng Romeo là "nhà tiên tri" từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. Trong khi đó, chim vẹt vui nhộn được cư dân mạng yêu thích với nhiều dự đoán chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1. ĐT Pháp đang cho thấy dáng dấp của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022. Sau chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân trước đại diện đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á - Australia, Les Blues tiếp tục đánh bại ĐT Đan Mạch ở lượt trận thứ 2. Hai chiến thắng liên tiếp giúp cho Mbappe và các đồng đội chính thức giành vé góp mặt ở vòng 1/8 sớm trước một lượt đấu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ĐT Pháp sẽ buông trận đấu cuối cùng. Các nhà đương kim vô địch sẽ hướng tới trận thắng thứ 3 liên tiếp để có thể tránh đối thủ mạnh ở vòng knock-out. Bên cạnh, một chiến thắng trước Tunisia sẽ giúp cho Những chú gà trống Gô - loa cân bằng thành tích 7 chiến thắng liên tiếp tại World Cup của ĐT Italia. Cũng giống như những trận đấu trước ở World Cup 2022, mới đây chú mèo tiên tri Cass đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình về trận đấu giữa Pháp vs Tunisia. Theo đó, chú mèo nổi tiếng này đã lựa chọn ĐT Pháp sẽ giành trọn 3 điểm trước đại diện đến từ châu Phi. "Mèo tiên tri" là cái tên quen thuộc được nhắc đến trước mỗi trận đấu ở World Cup 2022. Chú mèo Cass là một trong những “nhà tiên tri” lừng danh trong làng bóng đá trong gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. >>>Xem thêm video: Cầu thủ nổi tiếng Iran bị bắt vì bôi xấu đội tuyển tại World Cup.

