Lật hồ sơ vụ án khiến Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị khởi tố

Sáng 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao, tổ chức khám xét nhà riêng của các bị can liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (gọi tắt là Công ty Tân Việt Phát 2) có địa chỉ tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong bị khởi tố - Ảnh:bocongan.gov.vn

Trong đó ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông Phong từng giữ chức giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài ông Phong còn 06 người khác cũng bị khởi tố điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Dự án thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 nằm trên ba lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B có tổng diện tích 9,26ha do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

Buổi họp báo năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định giao đất cho Công ty Tân Việt Phát là đúng quy định - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Tim hiểu cho thấy, các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất, với giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (giá năm 2013). Phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá, theo hiện trạng đất thô và khách hàng trúng đấu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh, bên trong phạm vi dự án.

Tuy nhiên, tại buổi họp ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: Ba lô đất này đã được thông báo bán đấu giá 06 lần (năm 2013: 02 lần, năm 2014: 02 lần, năm 2015: 02 lần, thông báo lần 6 ngày 26/11/2015 có mở rộng thông báo rộng rãi trên các báo Trung ương ngoài địa phương) nhưng không có người tham gia nên UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với 03 lô đất trên cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là đúng theo quy định pháp luật.