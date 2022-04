Những siêu biệt thự hoành tráng của đại gia vướng vòng lao lý

Tối 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: SGGP Cùng ngày, cơ quan công an cũng khám xét nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet Đây là căn nhà mà vợ chồng bà Phương Hằng và đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) sinh sống thường xuyên. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt thự của bà Phương Hằng có tổng diện tích 2.400m2, mang kiến trúc khác biệt, nổi bật với các chi tiết ngoại thất cầu kỳ. Ảnh: Tiền phong Bên trong biệt thự nổi bật với cặp màu vàng - trắng đặc trưng cùng nội thất đắt tiền. Ảnh: Happynest Trước khi bị bắt để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền", đại gia Thiện Soi (Lê Thái Thiện) được dư luận biết đến với căn biệt thự dát vàng rộng hàng ngàn m2 ở xã Tân Hải, nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 51. Ảnh: Dân Việt Toàn bộ căn biệt thự rộng 3.000 m2 và phải mất 2 năm mới hoàn thành. Ảnh: Dân Việt "Nổi tiếng" vì được dát vàng từ trong ra ngoài nhưng ông Thiện từng chia sẻ với báo chí, căn biệt thự không phải được dát vàng toàn bộ mà chỉ được dát bên trong. Phần bên ngoài, ông sơn màu vàng để tạo sự đồng nhất. Ảnh: Dân Việt Tháng 9/2020, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn. Ông Phát sở hữu những căn biệt thự tráng lệ ở Hải Phòng và Thái Bình. Ảnh: Dân Việt Tòa lâu đài của đại gia xăng dầu ở Hải Phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Ảnh: Congan Căn biệt thự trị giá trăm tỷ có họa tiết đẹp, cổng ra vào đều làm bằng đồng khối. Ảnh: Congan Biệt thự của đại gia Ngô Văn Phát ở Thái Bình rộng hơn 2.500m2, mái phẳng có thể đậu trực thăng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

