Lãnh đạo bị truy tố, Petroland đang làm ăn thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng và Ðô thị dầu khí (Công ty Petroland).

Cơ quan An ninh điều tra xác định trong vụ án này, Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Petroland, kiêm Ủy viên HĐQT đã cùng với với Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Petroland có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Petroland liên tục báo lỗ. Ảnh minh họa

Năm 2007, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần theo nghị quyết của HĐTV tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty hiện có trụ sở tại phường Tân Phú, quận 7 (TP HCM), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại và dịch vụ.

Theo Nhadautu.vn, mặc dù sở hữu số vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng cùng nhiều bất động sản nhưng kể từ khi đi vào hoạt động, Petroland liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Mời độc giả xem video: Bắt cựu Giám đốc Petroland. Nguồn: Nhandantv



Báo cáo tài chính quý I/2020 cho thấy, doanh thu của Petroland tăng 24% trong quý 1/2020 lên hơn 13 tỷ đồng từ mức 11 tỷ đồng. Song, giá vốn hàng bán tăng khá mạnh chiếm 12,5 tỷ đồng khiến Công ty báo lãi gộp chỉ hơn 850 triệu đồng, giảm đến 44% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ của Petroland tăng 44% lên 3,6 tỷ đồng, được biết toàn bộ phần lãi này đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Petroland giảm nhẹ về còn 5,3 tỷ đồng từ mức 6,4 tỷ đồng của cùng kỳ.

Dù vậy, Công ty Petroland vẫn mang về khoản lỗ hơn 866 triệu đồng trong quý 1, riêng phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên đến 725 triệu đồng, khả quan hơn con số lỗ hơn 2,2 tỷ đồng của quý 1/2019.

Lý giải kết quả thua lỗ, Petroland cho biết doanh thu trong kỳ chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, doanh thu khai thác cơ sở hạ tầng toà nhà Petroland Tower và doanh thu tài chính của các khoản tiền gửi ngân hàng. Kết quả kinh doanh lỗ chủ yếu do lỗ từ công ty con – CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú.

Trong năm 2019, Petroland ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 44 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với số liệu tự lập. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 69% về mức còn 218 triệu đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 33% còn 848 triệu đồng.

Năm 2018, Petroland ghi nhận doanh thu gần 97 tỷ đồng và báo lỗ gần 18 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Petroland trong năm 2016 cũng tương tự với 3 quý đầu lỗ hơn 35 tỷ đồng. Sang quý IV/2016, nhờ có nguồn tiền từ khoản thu nhập khác được xem như “vị cứu tinh” đã giúp Petroland đến cuối năm vẫn lãi 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 13/04/2017 Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đã ra Quyết định số 119/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu PTL của Petroland vào diện bị kiểm soát do “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng.