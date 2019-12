"Quan" Petroland thay đổi thế nào khi Chủ tịch bị bắt, nguyên PGĐ bị truy nã

Ngày 13/12, CTCP Đầu tư hạ tầng đô thị Dầu khí (Petroland, PTL) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm dàn nhân dự cấp cao của Công ty.



Theo đó, Petroland chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Bùi Minh Chính, thay thế là ông Nguyễn Trung Trí.

Hai thành viên khác trong HĐQT là ông Đinh Việt Thanh và Nguyễn Long miễn nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT, thay thế là ông Nguyễn Quang Hưng và Đoàn Văn Trắc.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Nguyễn Quang Hưng cũng bị miễn nhiệm khỏi ghế Thành viên HĐQT độc lập; thay thế là ông Hà Quang Ấn và ông Trần Ngọc Lâm.

Với vị trí Ban kiểm soát, miễn nhiệm ông Đinh Tiến Quyết, bầu bổ sung bà Phạm Thị Lan Hương.

Được biết, các thành viên mới được bầu cử trước đó bởi nhóm cổ đông Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - TNHH MTV (PV Oil) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 7/12.

Hiện, Nhà nước vẫn nắm giữ phần lớn vốn tại Petroland với PVC sở hữu 36,43% cổ phần và PV Oil nắm giữ 9,1%.

Nhân sự cấp cao của Petroland thay đổi hoàn toàn.

Cũng trong ngày 13/12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Petroland) với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Trước đó ngày 2/10, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT của Petroland để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Petroland ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Minh Chính từ ngày 7/10.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, với tư cách là Giám đốc Petroland, ông Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong ngày nhiều thông tin không tốt xảy đến thì cổ phiếu PTL trên thị trường lại giao dịch khá tốt, tăng trần khi kết phiên 13/12 với giá 4.720 đồng/cp.

Tình huống này tương tự như khi Chủ tịch Bùi Minh Chính bị bắt ngày 2/10. Cổ phiếu PTL bất ngờ tăng giá trong phiên giao dịch 3/10, tương ứng tăng 6,92% đạt 4.480 đồng/cp.