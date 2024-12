Làng nghề trồng hoa tất bật cho vụ tết nguyên đán 2025

Những ngày này, nông dân làng Thượng xã Tiên Du tất bật cả ngày bên những vườn hoa, từ thắp đèn, ươm trồng, chăm sóc các loại hoa cúc để chuẩn bị cho tết nguyên đán 2025. Xã Tiên Du có gần 30 hộ làm nghề trồng hoa.

Làng nghề trồng hoa xã Tiên Du, huyện Phù Ninh có từ hơn 20 năm nay

Bà Lê Thị Năm (60 tuổi) một nông dân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công việc trồng hoa tại làng Thượng cho biết, nghề trồng hoa có từ những năm 2000, ban đầu chỉ có vài hộ trồng đến ngày tết mang ra chợ bán. Sau này, thấy nghề có thể đem lại thu nhập cao nên việc trồng hoa trở nên tập trung và quy củ hơn. Gia đình tôi có khoảng 3 sào ruộng trồng hoa cúc, thường xuyên trồng xen canh quanh năm. Để chuẩn bị cho tết nguyên đán 2025, gia đình tôi trồng khoảng 2 vạn bông cúc cung ứng ra thị trường”, bà Năm cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Năm đang phun thuốc sinh học cho lứa hoa cúc cung ứng ra thị trường dịp tết nguyên đán 2025.

Sát vườn hoa nhà bà Năm, ông Đặng Xuân Huy cho biết, trước đây người dân có trồng nhiều loại hoa khác nhau như: hoa hồng, ly, cúc... tuy nhiên do thổ nhưỡng, giống và kỹ thuật chăm sóc ly, hồng khó hơn cúc; hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Do đó, các hộ trồng hoa đều chuyển sang trồng các loại hoa cúc: cúc kim cương, cánh dài, cánh tím.Cũng theo ông Huy, bà con cũng tích cực tham gia các lớp hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật nên các mô hình trồng hoa ngày càng phát triển. Ở đây, dịp cuối năm luôn là thời điểm bà con tất bật nhất. Bởi trồng hoa không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm vui, niềm say mê của người tạo nên cái đẹp. Trải qua thời gian tỉ mẩn gieo trồng, chăm bẵm, tỉa tưới cho “đứa con” của mình, vụ Tết chính là lúc người trồng nhận thành quả từ bàn tay lao động.