Kỳ quặc thú mua vui của tỷ phú thế giới

Tỷ phú người Mỹ Peter Thiel quyết định đầu tư 1,25 triệu USD cho viện Seasteading trong dự án xây dựng "quốc gia nổi" để có được một cuộc sống hoàn toàn độc lập, không phải tuân theo luật pháp của bất cứ quốc gia nào cũng như các công ước đạo đức khác. "Quốc gia nổi” được gắn động cơ chạy bằng dầu diesel, do đó cho phép nó có thể di chuyển được. Năm 2007, tỷ phú Stanley Ho, ông vua sòng bạc ở Macau chi 330.000 USD để mua 2 cây nấm trắng trong một cuộc bán đấu giá ở London. Đây được xem là hành động ngông cuồng và quá thừa tiền vì thậm chí ông còn không ăn 2 cây nấm này. Lý giải cho những khoản chi tiêu bốc đồng của mình, tỷ phú Hong Kong cho biết: "Chỉ cần là những thứ hiếm và đắt thì những người giàu có đều muốn có". Tỷ phú Roman Abramovich được nhiều người biến đến với thói quen vung tiền tậu du thuyền, sắm chuyên cơ hay mua siêu biệt thự. Song có lẽ chuyện ông chủ "đại gia" của Chelsea ăn trưa hết bao nhiêu tiền mới là bí ẩn. Theo đó, tờ TMZ của Mỹ tìm thấy hóa đơn cho bữa ăn trưa xa hoa diễn ra vào tháng 10/2009 do Abramovich là chủ chi, tại nhà hàng Nello, thành phố New York, với tổng cộng 10 người tham dự. Chi phí ăn uống cộng thuế và phí phục vụ hết 47.221,09 USD. Nhà tài phiệt còn bo ngoài 5.000 USD. Tổng cộng, chi phí cho bữa trưa lên đến 52.443 USD. Tính trung bình, mỗi người ăn hết 5.222 USD. Bữa trưa của tỷ phú Roman Abramovich tương đương với mức thu nhập trung bình của một người Singapore trong một năm. Tỷ phú Mỹ thích phiêu lưu, Steve Fossett, đã chi hàng triệu USD để thực hiện các chuyến bay mạo hiểm trong suốt nhiều năm cuối đời, trước khi mất tích vào tháng 6/2008 tại Nevada. Một tỷ phú ở Các tiểu vương quốc Arập (UAE) thống nhất, ông Hamad đã cho khắc tên mình dài tới hơn 3km, lớn đến mức có thể nhìn thấy được từ trên vũ trụ. Công trình được thực hiện trên đảo Al Futaisi, nằm gần thủ đô Abu Dhabi của UAE, thuộc sở hữu của nhà tỷ phú Hamad. Mỗi chữ cái ghép thành tên ông có chiều dài tới nửa km. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Quốc Gia Nào Nhiều Tỷ Phú Nhất Thế Giới? Nguồn: Tin Tức VTV24

