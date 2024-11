Kon Tum: Liên danh 2 nhà thầu thi công nâng cấp trạm y tế tại Tu Mơ Rông

Loại 2 đối thủ có giá dự thầu thấp

Ngày 4/11/2024, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum – ông Võ Văn Thanh, ký quyết định số 625/QĐ-SYT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Trung Kiên và Công ty TNHH Y Tế 2M; giá trúng thầu: 3.043.633.186 đồng (giá gói thầu 3.049.235.722 đồng, tiết kiệm 5,6 triệu đồng, tương đương 0,18%); nguồn vốn: Vốn vay ODA của ADB (ADF) và vốn đối ứng ngân sách địa phương; thời gian thực hiện Hợp đồng: 150 ngày; loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định…

Một phần quyết định số 625/QĐ-SYT do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum – ông Võ Văn Thanh, ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông. Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông được công bố ngày 16/10/2024; hoàn thành mở thầu ngày 25/10/2024, với 3 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh Công ty cổ phần Trung Kiên và Công ty TNHH Y Tế 2M, tham gia dự thầu với giá 3.043.633.187 đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng VM156, tham gia dự thầu với giá 3.018.197.164 đồng; Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel, tham gia dự thầu với giá 2.760.027.409 đồng.

Dù có giá dự thầu thấp hơn nhiều so với Liên danh Công ty cổ phần Trung Kiên và Công ty TNHH Y Tế 2M, nhưng Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel bị loại với lý do: “Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm”; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng VM15 cũng bị đánh trượt với lý do tương tự.

Được biết, Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, có tổng mức đầu tư hơn 3,425 tỷ đồng, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Từng bước góp phần cho Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm,...

Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 14/10/2024 (quyết định số 103/QĐ-SKHĐT).

Năng lực Liên danh trúng thầu

Công ty cổ phần Trung Kiên (địa chỉ tại thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), thành lập ngày 30/06/200; ông Võ Văn Kiên là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2014 đến nay, công ty đã tham tổng cộng 49 gói thầu (cả 49 gói đều tham gia tại Kon Tum), trong đó trúng 33 gói, trượt 14 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu hơn 183 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 62 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 120 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 0,09%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 98,82%.

Trong đó, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã tham gia và trúng: 10/11 gói thầu do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia HDrai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 57 tỷ đồng; 8/8 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 59 tỷ đồng; 1/1 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 19 tỷ đồng…

Công ty TNHH Y Tế 2M (địa chỉ tại Đường Thạnh Xuân 22, phường Thạnh Xuân, uận 12, TP HCM), thành lập ngày 14/9/2021; ông Nguyễn Bá Khánh Ngọc là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2024 đến nay, công ty đã tham tổng cộng 2 gói thầu, trúng cả 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 5,5 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu liên danh; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,88%.

Dù mới tham gia mạng đấu thầu Quốc gia hồi tháng 9/2024 nhưng đến cuối tháng 10, đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH Y Tế 2M đã trúng 2 gói thầu (đều với vai trò nhà thầu liên danh) do Sở Y tế tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm “tượng trưng”, gồm:

Gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, thuộc Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum (giá trúng thầu 2.510.945.377 đồng, giá gói thầu 2.512.427.780 đồng, tiết kiệm 1,4 triệu đồng, tương đương 0,05%);

Gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (như đã nêu trên).