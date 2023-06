Kinh doanh của Bệnh viện Triều An… ông Trầm Bê “an toạ” sau ra tù

Ngày 29/5, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của của CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) đã bầu ông Trầm Bê làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tán thành gần 99%.

Thực chất, ông Trầm Bê là người thành lập và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An trước khi vướng vòng lao lý.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện Triều An chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Bệnh viện Triều An chính thức hoạt động năm 2001. Ảnh: Insmart

Trên tổng diện tích xây dựng 21.600m2, Bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa chuyên khoa sâu có quy mô lớn tại TP HCM. Theo thông tin giới thiệu trên website trieuanhospital.vn, bệnh viện có quy mô 350 giường, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu với nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, Bệnh viện còn có Khu Điều trị Cấp cao VIP (Bệnh viện Khách sạn) để phục vụ nhu cầu chất lượng cao của bệnh nhân.



Thống kê cho thấy, Triều An là một trong những bệnh viện kinh doanh hiệu quả với doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mỗi năm. Năm 2018, bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu 489 tỷ đồng và lãi sau thuế 59 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 31% so với năm trước đó. Trong năm, bệnh viện thực hiện hơn 385.300 ca khám bệnh, cấp cứu gần 33.100 ca và phẫu thuật 6.748 ca.

Trong năm 2019, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Triều An đạt 547 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng, tương đương 11,9% so với năm 2018.

Tuy nhiên, ba năm từ 2020 - 2022 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tỷ suất lợi nhuận giảm. Riêng năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên doanh thu của Triều An sụt giảm mạnh chỉ còn 379 tỷ đồng và lỗ gần 27 tỷ đồng.

Sang năm 2022, bệnh viện Triều An vươn lên đỉnh cao doanh thu mới với 591 tỷ đồng, lợi nhuận hồi phục trở lại đạt 41 tỷ đồng.

Năm 2023, bệnh viện Triều An tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với doanh thu 628 tỷ, lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng.

Trong quý 1/2023, bệnh viện Triều An báo doanh thu thuần gần 141 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Bệnh viện lãi gộp hơn 33 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 23,7%.

Trừ đi các chi phí, Bệnh viện Triều An báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.