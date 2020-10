Kienlongbank "ngập ngụa" trong nợ xấu, lợi nhuận quý 3 lao dốc

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank, KLB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với tổng thu nhập giảm gần 24% về mức 283 tỷ đồng.

Trong đó chủ yếu giảm mạnh gần 22% từ thu nhập lãi thuần do nhà băng này triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của NHNN.

Đồng thời, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư không phát sinh trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 35 tỷ đồng do Kienlongbank tăng đầu tư trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch sử dụng vốn.

Vì thế, mặc dù cắt giảm mạnh tổng chi phí 15% về còn 242 tỷ đồng nhưng Kienlongbank vẫn chỉ lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 3, suy giảm mạnh gần 52% so cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập của Kienlongbank chỉ giảm nhẹ gần 4% về mức 989 tỷ đồng.

Trong đó chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 11%, mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 10%, duy chỉ hoạt động khác tăng vọt 301% do phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng nhà kho cho thuê của công ty con.

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Kienlongbank sụt giảm 38% về mức gần 116 tỷ đồng.

Nợ xấu "ngập ngụa" lên tới 6,63% do đâu?

Sở dĩ lợi nhuận của Kienlongbank sụt giảm mạnh một phần do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng "ngốn" hết 83 tỷ đồng, tăng vọt 96% so cùng kỳ chủ yếu do trích lập dự phòng cụ thể của các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của một ngân hàng khác theo phương án xử lý nợ được NHNN phê duyệt.

Kienlongbank cho biết, những ảnh hưởng này chỉ mang tính chất tạm thời, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm đối với các khoản vay trên (dự kiến trong quý 4/2020), căn cứ nguồn tiền thu được, ngân hàng sẽ ghi nhận hoàn nhập dự phòng góp phần tăng thu nhập trong năm 2020.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản có của Kienlongbank tăng khá gần 4.500 tỷ lên mức 55.592 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng ghi nhận 33.414 tỷ đồng, tăng 0,69% so đầu kỳ. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt từ 831 tỷ của đầu kỳ lên tới 3.545 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng khá 21,4% lên mức 39.990 tỷ đồng.