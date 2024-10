Kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường tại Phong Khê, Cụm CN Phú Lâm

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê (TP.Bắc Ninh), Đoàn kiểm tra của TP. Bắc Ninh vừa tiếp tục thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn điện đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn.



Việc kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê được thực hiện theo Kế hoạch số 32 ngày 23/1/2024 của UBND TP.Bắc Ninh, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.



Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra được 20 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy tại các khu Dương Ổ, Đào Xá và Châm Khê. Đa số các cơ sở đều vi phạm về an toàn điện và chưa xuất trình được hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường.



Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền vận động, hiện nay đã có 12 cơ sở sản xuất viết đơn xin tự dừng hoạt động và ngừng cung cấp điện 3 pha. 5 cơ sở buộc phải cắt điện khẩn cấp do mất an toàn về điện nghiêm trọng. 1 cơ sở hoạt động trên đất sản xuất, kinh doanh, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường.



Lực lượng chức năng yêu cầu khắc phục về an toàn điện trong 10 ngày; còn lại 2 cơ sở chưa liên lạc được và xảy ra sự cố trong quá trình kiểm tra.