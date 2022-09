Khu du lịch Hòn Tằm ra sao trước thông tin đổi chủ?

Mới đây, thông tin dự án khu du lịch Hòn Tằm (Nha Trang, Khánh Hòa) về tay Tập đoàn Vingroup đang khiến dư luận chú ý. (Ảnh: vinwonders.com). Được biết, khu du lịch Meperle Hòn Tằm Resort (đảo Hòn Tằm, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) do Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang làm chủ đầu tư. (Ảnh: Zing). Nơi đây còn được ví như “thiên đường biển xanh lãng mạn”, bởi sở hữu nhiều nét đẹp nguyên sơ, thuần khiết cùng địa thế nằm giữa vùng biển trong xanh luôn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ du lịch. (Ảnh: khamphanhatrang). Ngày 25/12/2006, Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang được thành lập và tiếp nhận đầu tư khai thác từ Công ty cung ứng tàu biển Khánh Hòa. Đến năm 2013, khu resort Hòn Tằm Eco Green đổi tên thành Merperle Resort & Hotel. (TTXVN). Muốn lên đảo, du khách có thể lựa chọn mua các gói vé tour ở đại lý hoặc mua trực tiếp trên đảo. (Ảnh: Zing). Khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Tằm gồm 3 phân khu riêng biệt, gồm A, B và C, đã có 26 năm phát triển. (Ảnh: Zing). Trong đó, khu A dành cho khách tham quan trong ngày và trải nghiệm các dịch vụ, như trò chơi trên biển, tàu lặn thể thao... (Ảnh: TTXVN). Khu B gồm hệ thống 49 bungalow và 15 biệt thự nghỉ dưỡng. Khu C nằm ở phía đông đảo Hòn Tằm. Nơi đây có dịch vụ tắm bùn, với diện tích 42.000 m2, được xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 2019. (Ảnh: Zing). Khu tắm bùn hòn Tằm. (Ảnh: khamphanhatrang). Với vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ hiếm có, Hòn Tằm đã trở thành địa điểm yêu thích của khách du lịch, nhất là những bạn yêu hình thức nghỉ dưỡng. (Ảnh: Sưu tầm) Các trò trơi tại khu du lịch đảo Hòn Tằm luôn được du khách thích thú. Sau 16 năm mở cửa, khu du lịch đảo Hòn Tằm đang trong giai đoạn chuyển giao cho chủ đầu tư mới. (Ảnh: Sưu tầm)

