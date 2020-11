Khối tài sản đồ sộ "không đếm xuể" của bầu Thắng

Ngày 7/11/2020, anh Võ Quốc Lợi - con trai của ông Võ Quốc Thắng (hay bầu Thắng) đã kết hôn với chị Đào Thụy Phương Thảo, con gái của chúa đảo Tuần Châu Đào Hổng Tuyển. Ảnh: Pháp luật & bạn đọc Ông Võ Quốc Thắng là chủ tịch HĐQT của Đồng Tâm Group và từng có thời gian ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Người đưa tin. Từng nắm vai trò chủ tịch Kienlongbank nhưng doanh nghiệp quan trọng nhất với bầu Thắng vẫn là Đồng Tâm Group. Ảnh: Internet. Bầu Thắng hiện sở hữu trực tiếp 47,38% vốn tại Đồng Tâm Group và là cổ đông lớn nhất. Ảnh: Internet. Đồng Tâm Group hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; bất động sản; đầu tư liên doanh, liên kết. Ảnh: Internet. Tính đến cuối năm 2018, công ty sở hữu 27 chi nhánh, 8 nhà máy với 67 showroom kho hàng và 2.500 cửa hàng phân phối. Tập đoàn này sở hữu trực tiếp 13 công ty con và 4 công ty liên kết. Ảnh: Internet. Tổng vốn điều lệ của 13 công ty con đạt gần 2.000 tỷ, chủ yếu tập đoàn mẹ nắm 99-100% vốn. Còn tại 4 công ty liên kết tập đoàn mẹ sở hữu 33-45% có tổng vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Ngoài ra, doanh nghiệp của bầu Thắng còn là cổ đông lớn sở hữu 45% vốn tại Cảng Long An. Ảnh: Internet. Trong lĩnh vực bất động sản, Đồng Tâm Group là chủ đầu tư các dự án Green City tại Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An với quy mô 76,61 ha; Khu dân cư Bắc Lê Lợi - Quảng Ngãi; Khu công nghiệp Long An 396 ha...Ảnh: Internet. Tổng tài sản của Đồng Tâm Group đến ngày 31/12/2019 là 5.548 tỷ đồng, tăng 1.407 tỷ đồng tương đương với 34% so với thời điểm tại ngày 31/12/2018. Ảnh: Internet. Ngoài ra, bầu Thắng còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Ảnh: Internet. Video: Long An- Ông Võ Quốc Thắng tái cử chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh khóa III-nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nguồn: Truyền hình Pháp Luật Việt Nam

Ngày 7/11/2020, anh Võ Quốc Lợi - con trai của ông Võ Quốc Thắng (hay bầu Thắng) đã kết hôn với chị Đào Thụy Phương Thảo, con gái của chúa đảo Tuần Châu Đào Hổng Tuyển. Ảnh: Pháp luật & bạn đọc Ông Võ Quốc Thắng là chủ tịch HĐQT của Đồng Tâm Group và từng có thời gian ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Người đưa tin. Từng nắm vai trò chủ tịch Kienlongbank nhưng doanh nghiệp quan trọng nhất với bầu Thắng vẫn là Đồng Tâm Group. Ảnh: Internet. Bầu Thắng hiện sở hữu trực tiếp 47,38% vốn tại Đồng Tâm Group và là cổ đông lớn nhất. Ảnh: Internet. Đồng Tâm Group hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; bất động sản; đầu tư liên doanh, liên kết. Ảnh: Internet. Tính đến cuối năm 2018, công ty sở hữu 27 chi nhánh, 8 nhà máy với 67 showroom kho hàng và 2.500 cửa hàng phân phối. Tập đoàn này sở hữu trực tiếp 13 công ty con và 4 công ty liên kết. Ảnh: Internet. Tổng vốn điều lệ của 13 công ty con đạt gần 2.000 tỷ, chủ yếu tập đoàn mẹ nắm 99-100% vốn. Còn tại 4 công ty liên kết tập đoàn mẹ sở hữu 33-45% có tổng vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Ngoài ra, doanh nghiệp của bầu Thắng còn là cổ đông lớn sở hữu 45% vốn tại Cảng Long An. Ảnh: Internet. Trong lĩnh vực bất động sản, Đồng Tâm Group là chủ đầu tư các dự án Green City tại Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An với quy mô 76,61 ha; Khu dân cư Bắc Lê Lợi - Quảng Ngãi; Khu công nghiệp Long An 396 ha...Ảnh: Internet. Tổng tài sản của Đồng Tâm Group đến ngày 31/12/2019 là 5.548 tỷ đồng, tăng 1.407 tỷ đồng tương đương với 34% so với thời điểm tại ngày 31/12/2018. Ảnh: Internet. Ngoài ra, bầu Thắng còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Ảnh: Internet. Video: Long An- Ông Võ Quốc Thắng tái cử chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh khóa III-nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nguồn: Truyền hình Pháp Luật Việt Nam