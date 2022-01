Khối tài sản đáng nể của Quế Ngọc Hải ở tuổi 29

Mới đây, HLV Park Hang Seo quyết định Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2020. Thầy Park muốn cầu thủ sinh năm 1993 tập trung hơn vào chơi bóng. Ảnh: VTCNews Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam đương đại. Ảnh: Sports Trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình, Quế Ngọc Hải đã đạt nhiều thành tích lớn đồng thời thu về nguồn lợi không nhỏ với tài sản đáng ngưỡng mộ. Ảmh: Dienanh Hiện tại, gia đình Quế Ngọc Hải đang sống trong căn nhà 3 tầng, diện tích 100m2 tại TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: iOne Nội thất trong nhà của Quế Ngọc Hải cũng khiến mọi người chú ý vì giá trị không hề nhỏ. Ảnh: FBNV Riêng chi phí cho phòng tắm đã lên tới 200 triệu đồng. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, trung vệ Quế Ngọc Hải còn sở hữu một chiếc Kia Cerato giá từ 544 đến 685 triệu đồng. Ảnh: Thethao247. Khối tài sản của Quế Ngọc Hải được tích góp từ các khoản tiền chuyển nhượng, lương thưởng…Ảnh: Dân trí Tháng 6/2020 chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt cập nhật định giá cầu thủ Việt, trong đó đứng top 1 là trung vệ Quế Ngọc Hải với 300.000 euro, tăng tới 4 lần so với định giá trước đó (75.000 euro). Ảnh: Giadinhmoi Mới đây, Quế Ngọc Hải đã chia tay CLB Viettel để về đầu quân cho Sông Lam Nghệ An. Dù chưa chưa có thông tin song nhiều người cho rằng khoản lót tay sẽ không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Theo Dân Việt, Quế Ngọc Hải có thể nhận lương lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng tại SLNA, thậm chí có thể lên mức 150 triệu đồng/tháng – trở thành cầu thủ nội nhận lương cao nhất tại V.League…Ảnh: VTV Video: Màn trình diễn của Quế Ngọc Hải trước UAE dưới góc nhìn điện ảnh. Nguồn: NEXT SPORTS

