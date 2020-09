Quế Ngọc Hải vi phạm bản quyền ĐT Việt Nam: Bao cầu thủ chung lỗi?

Những ngày qua, câu chuyện Quế Ngọc Hải đống quảng cáo với vô số các "hạt sạn" trong đoạn clip trở thành chủ đề nóng được bàn tán trên MXH. Đầu tiên, cầu của CLB Viettel mặc chiếc áo đấu có lá Quốc kì sai quy chuẩn tiếp sau đó đến việc vi phạm bản quyền hình ảnh của đội tuyển Việt Nam mà người đang nắm giữ là LĐBĐ Việt Nam (VFF). Sau khi được lên sóng, đoạn clip quảng cáo của cầu thủ Quế Ngọc Hải cho một nhãn hàng bị mổ xẻ kĩ lưỡng. Từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm truyền thông này được dân tình soi ra và nó khiến NHM phải phẫn nộ khi xem. Trung vệ Quế Ngọc Hải là một cầu thủ chuyên nghiệp, không chỉ là một thành viên của ĐTQG mà trung vệ người Nghệ An còn mang trên mình tấm băng đội trưởng, là thủ lĩnh và là gương mặt đại diện cho cả một nền bóng đá Quốc gia vậy mà lại không để ý đến những lỗi vô cùng sơ đẳng trong khâu kiểm soát hình ảnh. Trước Quế Ngọc Hải, nhiều cầu thủ cũng từng dính những lùm xùm không hay về việc đóng quảng cáo vi phạm bản quyền ĐTQG Việt Nam. Điển hình Công Phượng quảng cáo cho một nhãn hàng hổi năm 2015. Trong video quảng cáo, nhãn hàng này sử dụng hình ảnh Công Phượng solo ghi bàn vào lưới U19 Australia vào năm 2014. Đây là bàn thắng rất nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi chàng cầu thủ Nghệ An nhưng rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định nhãn hàng đã vi phạm bản quyền khi tự ý sử dụng hình ảnh U19 Việt Nam. Hai bên sau đó phải ngồi vào bàn đàm phán, trong khi đó, Công Phượng bị VFF nhắc nhở. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cái tên có đầy kinh nghiệm trong việc tham gia quảng cáo nhưng anh vẫn mắc lỗi ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Năm 2016, Công Vinh cùng đội tuyển Việt Nam sang Tây Á đá trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á với Iraq. Tuy nhiên, khi trở về tiền đạo xứ Nghệ lại không về cùng đồng đội mà bay thẳng qua Thái Lan để đóng quảng cáo chung với bà xã Thủy Tiên. Đáng chú ý, việc qua Thái Lan đóng quảng cáo, Công Vinh không thông báo sự việc trực tiếp với CLB chủ quản Bình Dương. Anh bị kỷ luật ngay sau đó. Nổi như cồn sau VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải được một hãng bia mời đóng quảng cáo. Nhưng tiền vệ nhỏ con này mắc sai lầm y hệt trường hợp của Công Phượng vào năm 2015. Video quảng cáo sử dụng hình ảnh kinh điển Quang Hải đá phạt ghi bàn trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan. Bên cạnh đó, trong video Quang Hải cũng mặc áo khiến người xem liên tưởng đây là U23 Việt Nam. Hình ảnh đội tuyển bị vi phạm, VFF lên tiếng khiến tiền vệ này gặp nhiều rắc rối thời gian đó. Năm 2019, Vũ Văn Thanh tham gia quảng cáo cho một ứng dụng tham gia sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính dưới dạng dự đoán để thu lợi nhuận. Theo phân tích của giới tài chính Việt, ứng dụng này không khác gì "đánh bạc". Sự việc nhạy cảm khiến hình ảnh của Vũ Văn Thanh bị ảnh hưởng khi anh là cầu thủ nổi tiếng nhưng lại quảng cáo cho mô hình tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính. Ngay sau câu chuyện đóng quảng cáo quá lùm xùm, Văn Thanh phải lên tiếng đính chính rằng anh có tham gia quảng cáo nhưng khi biết được bản chất của ứng dụng đã yêu cầu đơn vị trên xoá toàn bộ hình ảnh của mình trong clip, dừng hợp tác. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn sử dụng trái phép và chạy quảng cáo trên các mạng xã hội, website. Mời quý độc giả xem video: SIÊU PHẨM CỰC ĐỘC | Màn trình diễn của Quế Ngọc Hải trước UAE dưới góc nhìn ĐIỆN ẢNH - Nguồn: NEXT SPORTS

