Khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao quy mô lớn nhất ĐBSCL

Ngày 27/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến tham dự lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh An Giang do Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức.