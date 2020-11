Khách Tây hét có bom trên Pacific Airlines: Có bị cấm bay?

Liên quan đến sự việc một nam khách Tây la hét có bom trên chuyến bay BL6011 của Hãng hàng không Pacific Airlines khi chuẩn bị cất cánh rời Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội đi TP HCM, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, t

rong các loại phương tiện vận tải có lẽ máy bay là phương tiện có mức độ an toàn cao nhất. Tuy nhiên nếu có tai nạn xảy ra thì thiệt hại sẽ nghiêm trọng nhất, hành khách ít có cơ hội sống sót. Bởi vậy, quy định về an ninh an toàn bay rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho hành khách trên mỗi chuyến bay.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nam hành khách Tây đã hô hoán có bom trên máy bay có tình trạng nhận thức như thế nào? Có biểu hiện tâm lý bất thường hay không? Ngoài ra cũng không loại trừ trường hợp có bom thật.

Bởi vậy, việc dừng chuyến bay giữ xử lý đối tượng này là cần thiết, đúng quy định pháp luật. Trường hợp có bom trên máy bay rất ít khi xảy ra, nếu có thì đối tượng thường là những nhóm khủng bố hoặc những đối tượng cướp tài sản. Tình huống này sẽ rất nguy hiểm cho hành khách và phi hành đoàn. Những sự việc còn lại có thể là những trò nghịch dại hoặc những người có tâm lý bất thường, có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Nhưng dù nguyên nhân nào chăng nữa thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức độ nhận thức điều khiển hành vi, mục đích của hành vi và hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.