Housinco Premium Tân Triều bị đình chỉ vẫn chào bán rầm rộ?

Dự án bị cơ quan chức năng tạm dừng thi công, vẫn rao bán rầm rộ trên mạng?!

Dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - tên thương mại Housinco Premium - do Công ty CP Tập đoàn Housinco làm chủ đầu tư đang bị các cơ quan chức năng tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) do xây vượt quá 4 tầng.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV hiện nay trên một số trang thông tin, website mua bán bất động sản vẫn chào bán dự án này một cách rầm rộ.