Hòa Phát bán 760.000 tấn thép tháng 12, lũy kế vẫn giảm 7%

Tháng 12/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 648.000 tấn thép thô, tăng 4% so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và phôi thép đạt 760.000 tấn, tăng 7%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao là 462.000 tấn, tăng 13% so với tháng 11 vừa qua.

Trong tháng cuối năm, thép xây dựng và thép chất lượng cao các loại ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm và 20 tháng trở lại đây.

Thị trường trong nước bao gồm cả khu vực dân dụng và dự án đầu tư công có tín hiệu khả quan hơn sau thời gian dài trầm lắng. Sản phẩm thép xây dựng Hòa Phát đã được sử dụng trong dự án sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Điện Biên mở rộng, dự án cải tạo nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc Bắc – Nam,…

Đối với thị trường xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất khẩu 113.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao để làm thép rút dây, lõi que hàn. Thị trường xuất khẩu thép gồm 30 quốc gia vùng lãnh thổ như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Úc, Srilanka.

Ngoài thép cuộn chất lượng cao, Tập đoàn còn xuất khẩu 103.000 tấn HRC, đóng góp gần 40% tổng sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng của Hòa Phát trong tháng. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép, tôn mạ đạt lần lượt 68.000 tấn và 24.000 tấn.

Lũy kế cả năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,72 triệu tấn, giảm 7%.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,78 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 2,8 triệu tấn, tăng 6% với với năm 2022.

Kết thúc năm, Hòa Phát đã cung cấp 685.000 tấn ống thép, giảm 9% so với năm 2022. Tôn mạ các loại đạt tương đương năm trước đó khi đạt 329.000 tấn.

Tập đoàn Hòa Phát hiện có công suất thép thô 8,5 triệu tấn/năm, lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.