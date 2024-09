Hòa Bình, Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 3

Thực hiện các công văn, công điện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về ứng phó khẩn cấp bão số 3, chiều 6/9, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 2397 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.



Theo đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ; phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực thuộc; các Trung tâm GDNN-GDTX; Trường THPT Maya, Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai (gọi chung là các đơn vị, trường học) triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể:

Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (kể cả công lập, tư thục, dân lập) cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động từ thứ Bảy (7/9) đến hết thứ 2 (ngày 9/9).

Thực hiện ngay việc di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi cao, an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin dự báo về siêu bão Yagi, các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai; thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; kịp thời báo cáo với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tại địa phương, đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai nếu cần; phối hợp và tạo điều kiện nếu địa phương huy động cơ sở vật chất của nhà trường làm nơi tránh bão cho nhân dân; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của đơn vị, trường học.

Học sinh ở Bắc Ninh trong ngày khai giảng. (Ảnh: Nhân Dân).

Tại Bắc Ninh: Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng có văn bản 1096 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 3.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục vào ngày 7/9/2024 (thứ Bảy) để phòng, chống bão số 3.

Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ để kịp thời xử lý và ứng phó các tình thế thời tiết nguy hiểm do bão số 3 gây ra.

Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại (nếu có) và phương án xử lý, báo cáo về Sở GD&ĐT.