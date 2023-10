Hồ sơ Tecco miền Nam vận chuyển trái phép đất ra khỏi dự án nhà ở

Công ty CP Tổng Công ty Tecco Miền Nam (Công ty Tecco Miền Nam) vận chuyển trái phép đất ra khỏi dự án chung cư Tân An (địa chỉ Quốc lộ 13, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) được thành lập từ năm 2007.



Trụ sở chính của Công ty Tecco Miền Nam đặt tại 65 Linh Đông, phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TP HCM), công ty đăng ký ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Công ty Tecco Miền Nam thuộc Tập đoàn TeccoGroup, thành lập ngày 17/12/2001 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302485061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn TeccoGroup là ông Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 1953).

Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký đăng ký doanh nghiệp cho thấy, người đại diện theo pháp luật của Tecco Miền Nam là ông Bùi Văn Quyền, vị này cũng đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TeccoGroup.

Trên trang website https://teccogroup.vn giới thiệu, công ty “mẹ” TeccoGroup là doanh nghiệp hoạt động đa nghề, trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng - kinh doanh bất động sản nhà ở; bất động sản nghỉ dưỡng; khai thác đá, khai thác nước; lĩnh vực thủy điện…

Tập đoàn này hiện có 5 Tổng Công ty trực thuộc, 29 đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, đã và đang triển khai thực hiện hơn 60 dự án trải dài 18 tỉnh thành trong cả nước từ Lào Cai đến Kiên Giang.

Nhiều dự án của TeccoGroup có thể kể đến như: Tecco Diamond, Tecco Garden, Tecco Skyville (Thanh Trì, Hà Nội); Tecco Town (TP HCM); Tecco Home An Phú, Tecco Felice Homes Thuận An, Tecco Luxury, Bình An Tower (Bình Dương); Tecco Elite City (Thái Nguyên); Tecco Center Point (Thanh Hóa)…

Không dừng lại ở bất động sản nhà ở, TeccoGroup tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Riêng với lĩnh vực khác, doanh nghiệp này cũng giới thiệu đảm nhiệm đầu tư dự kiến vào dự án khác như: Hồ nước Rạch Cá, khai thác và chế biến mỏ đá Liễu Đô.

Về tình hình kinh doanh, năm 2019, doanh thu của Tecco Group đạt 805 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Tecco Group đã đạt tới 3.346 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với thời điểm cuối năm 2017.

Trở lại việc Tecco miền Nam vận chuyển trái phép đất ra khỏi dự án chung cư Tân An, trong báo cáo của UBND TP Thuận An cho biết, trong các ngày 14 và 16/9/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thuận An phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với đại diện Công ty Tecco Miền Nam về các giấy tờ pháp lý của dự án chung cư Tân An. Tại thời điểm làm việc, có phương tiện vận chuyển đất ra khỏi dự án nhưng đại diện doanh nghiệp chưa cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép vận chuyển đất ra khỏi dự án theo quy định. UBND TP Thuận An chỉ đạo các đơn vị chức năng yêu cầu Công ty Tecco Miền Nam giữ nguyên hiện trạng, chỉ được vận chuyển khoáng sản khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quyền theo quy định. Công ty cung cấp bổ sung giấy phép khai thác khoáng sản thời gian chậm nhất đến ngày 18/9.

Báo cáo của UBND TP Thuận An về sự việc. Trường hợp dự án có làm thủ tục để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thì chủ đầu tư cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu có liên quan đến việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, Tecco Miền Nam không cung cấp được các giấy tờ liên quan, nên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản. Chung cư Tân An toạ lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông báo của UBND phường Thuận Giao tại khu vực dự án.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Tecco Miền Nam cho biết, đầu tháng 9/2023, đơn vị đã vận chuyển đất ra khỏi dự án với khối lượng đất đã được vận chuyển đến nay là khoảng 3.600 m3.

Tiến hành đo đạc thực địa khai thác đất mà Tecco Miền Nam đã di dời, cơ quan chức năng ghi nhận hầm có tổng diện tích 4.600 m2, công ty đã đào và lấy đi phần đất có diện tích 3.400 m2, sâu 4m và 1.200 m2 với độ sâu 1m.

Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng đất đã được đào lên khoảng 14.800 m3. Tuy nhiên, đại diện Tecco Miền Nam chỉ xác nhận rằng, số lượng đất mà công ty đã đưa ra khỏi công trình là khoảng 3.600 m3, phần còn lại công ty đã dùng để san lấp trong khuôn viên dự án.

Theo UBND TP Thuận An, việc tính số thu lợi bất hợp pháp của Công ty Tecco Miền Nam đang gặp khó khăn về xác định tổng khối lượng khoáng sản; Tecco Miền Nam chưa thống nhất được số liệu khối lượng đất mà doanh nghiệp này đã di dời ra khỏi dự án.

Về xác định giá của một đơn vị khối lượng khoáng sản, phí, thuế tài nguyên và chi phí trực tiếp để có khối lượng khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường không có thẩm quyền xác định và cũng chưa có căn cứ để xác định.

Từ đó, kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Tecco Miền Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Công an TP Thuận An kiểm tra các xe vận chuyển đất ra khỏi dự án chung cư Tân An và xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.