Hồ sơ nhà đầu tư lập quy hoạch KCN 200ha tại Nghệ An

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 201ha, trong đó diện tích khu B, Khu công nghiệp Lộc Thọ là 180ha và nghiên cứu phục vụ kết nối hạ tầng ngoài khu công nghiệp là 21ha.

Được biết, Khu Công nghiệp Thọ Lộc có diện tích gần 1160ha trên địa bàn các xã: Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi, Diễn Tân, Diễn Thịnh và Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chia thành 3 khu: A, B, C; trong đó Khu B có diện tích 217,5ha nằm phía Tây Khu Kinh tế Đông Nam, thuộc địa bàn các xã: Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu.

Liên danh Công ty CP Quản lý xây dựng Nhật Bản và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ lập quy hoạch KCN 200ha tại Nghệ An - Ảnh minh họa, nguồn internet

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập năm 2001, hiện có vốn điều lệ 2.015 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính là: Công nghiệp, Tổng thầu EPC và Bất động sản.

Quy mô hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Thái Bình Dương được phát triển trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam và một số nước trong khu vực, với khoảng 20 doanh nghiệp thành viên và đơn vị có vốn góp.

Tập đoàn Thái Bình Dương hiện là chủ đầu tư Tổ hợp dịch vụ công cộng, Thương mại kết hợp nhà ở cao cấp Tây Hồ Tây, với diện tích 1,8ha, thuộc Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội; Khu du lịch Hương Tiên động 115ha, tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Liên doanh với Công ty CP ĐT và PT hạ tầng Hoàng Thành làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Du Long 407,28ha, tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Tập đoàn này còn là chủ đầu tư hàng loạt dự án năng lượng như: Nhà máy điện gió Thái Hòa, công suất 90MW, tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận; Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk 100MW, tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; Cụm Nhà máy Điện gió GETEC Đắk Lắk, công suất 200 MW, tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Còn Công ty CP Quản lý xây dựng Nhật Bản được thành lập vào tháng 01/2012, văn phòng trụ sở làm việc đóng tại tầng 15, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp này có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và quản lý xây dựng công trình. Tại Việt Nam Công ty CP Quản lý xây dựng Nhật Bản đã và đang đầu tư nhiều dự án khu công nghiệp có quy mô lớn khắp cả nước. Dự án Ecoland quy mô khoảng 160 ha tại tỉnh Hưng Yên…

Công ty CP Quản lý xây dựng Nhật Bản có vốn điều lệ 4.620 tỷ đồng do các cổ đông góp vốn gồm ông JunKaWamuro, ông KellChi Ozawa (Công Ty CP Archiscience, Nhật Bản).