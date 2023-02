Phiên chợ lúa non “vừa họp đã tan” có 1-0-2 ở Việt Nam

Hàng năm, vào khoảng tháng 2 âm lịch, người dân xã Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An) lại họp chợ với “món hàng” đặc biệt. Đó là những cây lúa non (cây mạ) được người dân tỉa khỏi ruộng, bó thành thành từng nắm đem bán. Ảnh: Tiền phong Được gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là một nhóm người mua bán trên đoạn đường nối với Quốc lộ 7, đoạn qua xã Thanh Dương. Ảnh: Dân trí Đây được xem là phiên chợ "độc nhất vô nhị" tại địa phương khi mặt hàng được bán là những bó lúa non của người dư, bán cho người cần. Ảnh: Dân Việt Giá mỗi bó lúa non phụ thuộc vào giống lúa, từ 10.000 đống/bó với giống lúa thuần, 15.000 - 20.000 đồng/bó với giống lúa lai. Ảnh: Tiền phong Người bán bày những bó mạ lấy ra từ trong bao tải rồi đặt ngay bên đường. Người ngang qua có nhu cầu ghé vào chọn, "thuận mua vừa bán" là cười nói vui vẻ. Ảnh: Dân Việt Lúa non được bó bằng sợi rơm khô, người mua nhiều thì bán nhiều, ai mua ít bán ít, khiến phiên chợ đặc biệt tấp nập lạ thường. Ảnh: Baonghean Người bán lúa non thời điểm này là do cấy lúa trong ruộng quá dày nên phải tỉa bớt. Tiếc công sức bỏ ra nên họ bó thành từng bó đem bán cho người cần. Ảnh: Baonghean Tại phiên chợ lúa non này, người có nhiều thì thu được cả triệu đồng, người ít thì vài trăm nghìn đồng. Ảnh: Dân trí Có người chỉ mua vài ba bó, nhưng cũng người mua cả bao mới đủ để dặm ruộng. Ảnh: Tiền phong Đáng chú ý, chợ lúa non hoàn toàn tự phát, chỉ họp trong khoảng một tuần đến 10 ngày rồi tự tan. Ảnh: Tiền phong Video: Phiên chợ Tết yêu thương. Nguồn: Tin Tức VTV24

