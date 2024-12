Hồ sơ công ty có vệ sĩ “điều tiết giao thông” cho xe cưới

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 người là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm 4 người trên, trước đó đã mặc trang phục kiểu vệ sĩ ra giữa đường đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua gây phản ứng tiêu cực trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhóm vệ sĩ Công ty TNHH vệ sĩ Security chặn các phương tiện tham gia giao thông để đoàn xe cưới đi qua.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH vệ sĩ Security có tên đăng ký đầy đủ là Công ty TNHH Security 24, có địa chỉ đăng ký đóng tại số 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Công ty này được thành lập vào năm 2018, do ông Trịnh Đình Khoa, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn 7, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Theo VietnamFinance, vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 2 tỷ đồng, đến đầu tháng 4/2024, tăng vốn lên 250 tỷ đồng.

Chiều ngày 28/11, Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty vệ sĩ Security ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh Dân Việt).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, một nhóm người (mặc trang phục kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.