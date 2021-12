Hé lộ ông chủ 3 Cty bị xử phạt vì xây dựng không phép ở Đồng Nai

Mới đây, UBND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 230 triệu đồng về hành vi tổ chức xây dựng không có giấy phép đối với hàng loạt công trình quy mô lớn của 3 Công ty tại một khu đô thị thuộc xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.



Theo đó, 3 Công ty bị xử phạt hành chính gồm: Công ty TNHH thành phố Aqua, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát và Công ty TNHH Đầu tư và bất động sản Tường Minh (cùng đóng tại xã Long Hưng, TP.Biên Hòa).

Khu vực quảng trường trong dự án Khu đô thị Aqua City. (Ảnh: CAND).

Cả 3 Công ty bị xử phạt vì xây dựng không phép đều do ông Bùi Đạt Chương, sinh năm 1962, ở An Giang làm người đại diện theo pháp luật, với chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên.

Cụ thể, Công ty TNHH thành phố Aqua bị xử phạt 40 triệu đồng do xây dựng không phép công trình chung cư kết hợp trung tâm thương mại tại khu đô thị Aqua City; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát bị xử phạt 30 triệu đồng do xây dựng không phép công trình trạm thu phát sóng viễn thông (trạm BTS); Công ty TNHH Đầu tư và bất động sản Tường Minh bị xử phạt 160 triệu đồng do xây dựng không phép công trình nhà thương mại (2 hạng mục), nhà kinh doanh và giới thiệu sản phẩm, quảng trường.

Ngoài xử phạt hành chính, 3 Công ty trên bị buộc tạm dừng thi công công trình vi phạm.

Trong thời gian 60 ngày, các doanh nghiệp này phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn mà các Công ty trên không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.