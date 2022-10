Hé lộ nghề hot lương cao lại toàn gái xinh như hoa hậu

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Huỳnh Lý Đông Phương vẫn là cái tên được đông đảo công chúng biết đến. Cô chính là nữ cơ trưởng đầu tiên trong lịch sử hàng không Việt Nam. Huỳnh Lý Đông Phương gây ấn tượng với hình ảnh nữ phi công mạnh mẽ, cá tính trong bộ đồng phục bay. Ngoài đời, Đông Phương nhận được sự yêu quý bởi hình ảnh ngọt ngào, gần gũi. Là người có tính cách đơn giản, Đông Phương không thường xuyên xuất hiện lộng lẫy mà thường xuất hiện với váy quần đơn giản, quần jeans kèm áo phông. Tuy nhiên, những lúc nữ cơ trưởng "lên đồ" thì chẳng kém người mẫu chuyên nghiệp nào. Trước khi trở thành nữ phi công nổi tiếng tại Việt Nam, Nguyễn Trần Diệu Thúy từng là một diễn viên và người mẫu tự do. Nhờ vậy, Diệu Thuý khiến dân tình xuýt xoa với nhan sắc đời thường ngọt lịm. Diệu Thúy cũng được nhiều người ưu ái dành tặng danh xưng "nữ phi công xinh đẹp nhất Việt Nam". Diệu Thuý sở hữu gương mặt hài hòa với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười. Dù sắp chạm ngưỡng tuổi 40 nhưng nữ cơ phó Võ Hồng Hạnh vẫn khiến dân tình không khỏi "ghen tị" với nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp chẳng kém mỹ nhân trong showbiz. Võ Hồng Hạnh từng được mọi người ưu ái gọi là "Nữ cơ phó xinh nhất Việt Nam". Hồng Hạnh sở hữu gương mặt hài hòa với mắt to, mũi cao và bờ môi căng mọng. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẻ ngoài của Hồng Hạnh xinh đẹp, rạng ngời như thuở còn xuân thì. Nguồn ảnh: FBNV Video: Gặp lại nữ phi công đầu tiên của Việt Nam. Nguồn: HANOITV

