Sâm Ngọc Linh bổ béo gì... giá nửa tỷ đồng/bình 168 củ?

Ngày 6/1, chị Nguyễn Thị Hồng Thương (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa hoàn thành việc ghép tạo hình rồng từ 168 củ sâm Ngọc Linh theo đơn đặt hàng của khách. Ảnh: VTCNews Chị Thương mất 20 ngày mới gom đủ hàng trăm củ sâm Ngọc Linh đúng kiểu, đúng ý để ghép thành hình rồng, rồi bỏ vào bình ngâm rượu. Bình rượu sâm được một doanh nhân ở Hà Nội đặt mua với giá gần 500 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Sâm Ngọc Linh được người Xê Đăng trồng ở núi cao Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: VTCNews Đây là một loại sâm quý của Việt Nam, cũng là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới. Ảnh: Facebook Thân cây có dạng thân kí sinh thẳng đứng, có màu lục hoặc tím với đường kính khá nhỏ chỉ khoảng từ 4-8mm. Ảnh: Vietmec Group Một trong những lý do khiến sâm Ngọc Linh đắt như vậy là bởi chúng chỉ tồn tại trên núi, ở độ cao từ 1.200m trở lên. Ảnh: Internet Hơn nữa, phải tốn đến 10 năm cây mới trưởng thành. Ảnh: Người lao độngSâm Ngọc Linh lâu năm thường có hoa và quả mọc tập trung ở trung tâm của tán lá, khi chín ngả màu đỏ cam với một chấm đen không đều ở đỉnh quả. Ảnh: Facebook Từ lâu, loại nhân sâm này đã được xem là báu vật đối với đồng bào các dân tộc Xơ Đăng. Họ sử dụng sâm Ngọc Linh để bồi bổ và chữa được nhiều loại bệnh thường gặp. Ảnh: Vimed Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nhân sâm có thể chữa được cả ung thư. Ảnh: Facebook Đây cũng là một trong những loại nhân sâm có giá đắt đỏ nhất hiện nay. Ước tính, sâm Ngọc Linh tự nhiên có giá lên tới hàng trăm triệu đồng/kg. Ảnh: Fao Đặc biệt, nếu tìm được củ sâm có niên đại hàng trăm năm thì giá có thể lên tới cả tỷ đồng. Ảnh: Azibai Năm ngoái, tại hội chợ ẩm thực đang diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện một củ sâm Ngọc Linh rừng, gần 100 tuổi có giá khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Video: Chi hàng chục tỷ sưu tầm sâm Ngọc Linh. Nguồn: VTV24

