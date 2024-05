Hé lộ chủ chuỗi The Coffee House có khách tai nạn nguy kịch

Những ngày qua, sự việc về nữ bác sĩ Hoàng M.L. (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) gặp tai nạn hy hữu dẫn đến chấn thương nặng khiến nhiều người không khoi xót xa.



Theo đó, vào tối 20/4, nữ bác sĩ L. cùng bạn bè uống cà phê The Coffee House tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Trời đổ cơn giông, một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà Việt Tower, nơi quán cà phê The Coffee House mở địa điểm kinh doanh đã đổ sập xuống người của chị L.

Chị L. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương cột sống, gãy nhiều xương sườn và dẫn đến liệt nửa người.

Theo tìm hiểu, chủ chuỗi cà phê The Coffee House là Công ty Cổ phần Seedcom thành lập tháng 8/2017, đăng ký trụ sở chính tại L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Seedcom có vốn điều lệ ban đầu 58 tỷ đồng, do ba cổ đông sáng lập là Lê Quang Hưng chiếm 96,5%, Mai Hoàng Phương chiếm 1,1%, Nguyễn Duy Linh chiếm 2,38%.

Đến tháng 11/2017, các cổ đông sáng lập thoái vốn và chuyển nhượng cổ phần cho Quỹ đầu tư Ficus Asia Investment (Ficus), trụ sở tại Singapore. Từ tháng 10/2018, ông Nguyễn Hoành Tiến đảm nhiệm chức Tổng giám đốc.

Tại thời điểm tháng 6/2022, Seedcom tăng vốn điều lệ lên mức 690,7 tỷ đồng. Lúc này cổ đông ngoại thoái vốn, chủ sở hữu mới là Công ty Cổ phần Seedcom Investment, có trụ sở tại phường Bến Nghé, TP.HCM.

Từ tháng 3/2013, ông Nguyễn Hoành Tiến đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, còn Tổng giám đốc là ông Đinh Anh Huân.

Ông Huân cũng là một trong 5 người đồng sáng lập Công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Sau khi Thế Giới Di Động lên sàn chứng khoán, ông Đinh Anh Huân đã bán ra toàn bộ cổ phiếu MWG nắm giữ và sáng lập nên Seedcom.

Ngoài sở hữu chuỗi cà phê The Coffee House, Seedcom còn đang sở hữu hệ sinh thái xoay quanh mảng bán lẻ gồm Kingfoodmart, thương hiệu thời trang Hnoss, Juno…

Về công ty mẹ Seedcom Investment, đây là doanh nghiệp cũng do hai ông Nguyễn Hoành Tiến và Đinh Anh Huân sáng lập. Chủ sở hữu của Seedcom Investment là Công ty cổ phần Seedcom Group.

Seedcom Group do Quỹ đầu tư Ficus Asia Investment sở hữu 98% cổ phần. Do đó, Ficus Asia Investment gián tiếp sở hữu Seedcom, hay nói cách khác, Seedcom là công ty "chắt" của Ficus Asia Investment.

Sự việc xảy ra từ ngày 20/4 nhưng đến ngày 8/5, The Coffee House mới có thông tin chính thức phản hồi về vụ tai nạn nói trên tại Fanpage “The Coffee House”.

Theo đó, The Coffee House cho biết: Vào tối ngày 20/4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại toà nhà Việt Tower. Sự cố thiên tai này đã khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau.

Ngay khi sự cố xảy ra, The Coffee House đã ngay lập tức đưa người bị thương vào viện chữa trị. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng & Ban quản lý tòa nhà Việt Tower (bên cho thuê và vận hành tòa nhà) xác định thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ. Cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc 21h00 cùng ngày.

The Coffee House cho biết đã kịp thời thông báo với Ban quản lý tòa nhà Việt Tower, đồng thời trình báo cơ quan công an, hỗ trợ khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra, The Coffee House đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với BQL tòa nhà Việt Tower - 01 Thái Hà và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên.

Tuy nhiên, những phản hồi từ The Coffee House đang nhận được những phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng vì cho rằng đơn vị này đang thiếu trách nhiệm với nạn nhân.

Được biết, ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến bệnh viện thăm nữ bác sĩ H.M.L – người bị thương nặng do bị kính rơi trúng tại cửa hàng cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà.

Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến sự cố kính rơi khiến một người bị thương nặng tại The Coffee House Thái Hà

Hiện The Coffee House cơ sở Thái Hà đã được sửa chữa và đi vào hoạt động bình thường. The Coffee House là đơn vị thuê mặt bằng trong tòa Việt Tower do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình làm chủ. Ở đây, cũng cần làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu tòa nhà, việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý sử dụng và trách nhiệm của đơn vị thi công.

Xung quanh vụ việc trên, có rất nhiều vấn đề đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.