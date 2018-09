Hành trình "săn vàng" trên biển bạc, thu hàng chục tấn cá hố, mực tươi

Do thủy triều ở cảng Lạch Thơi xuống thấp nên tàu cá NA 903.51 của ngư dân Đồng Văn Mạnh ở xã Sơn Hải phải về cập bến tại Cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận). Vừa về cập cảng, thương lái đã chờ sẵn tại bến cùng với xe ô tô, máy xay đá chuẩn bị cho việc thu mua hải sản.

Chuyến đi khai thác này, nhiều tàu cá trúng đậm cá hố với doanh thu hàng trăm triệu đồng/tàu. Ảnh: Việt Hùng.

Chuyến ra khơi này, tàu cá của anh Mạnh khai thác trong 10 ngày với 6 lao động đã đánh được hơn 1 tấn cá hố, 1 tạ mực khô và nhiều loại cá khác cho doanh thu hơn 150 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân thu về khoảng 10 - 12 triệu đồng.

"Hiện đang vào mùa cá hố nên nhiều tàu cá đều đánh được, bình quân tàu nào cũng đạt 7 tạ - 1 tấn, có tàu gặp may đánh được khoảng 2 - 3 tấn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, cá hố có giá thu mua thấp hơn nhưng đây vẫn là loại cá có giá trị", anh Mạnh chia sẻ.

Hiện cá hố thu mua tại bến có giá 80.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Cũng về cập bến trong sáng nay, tàu cá số hiệu NA 901.53 của ngư dân Trần Cao Thụ ở xã Quỳnh Thuận đánh được khoảng 1,2 tấn cá hố và 2 tạ mực tươi. Ngư dân Thụ cho biết, tàu của ông khai thác bằng nghề chụp 2 sào kết hợp dùng cần để câu hải sản. Do vậy, toàn bộ cá hố, mực tươi đều là loại to, có giá trị hơn so với nghề vây. Sau bão số 4 đến nay, đây được xem là chuyến thắng lợi nhất.