Hành khách choáng váng vì chuyến bay "toát mồ hôi hột" của Vietnam Airlines

Theo lịch trình, chuyến bay VN257 ngày 25/11 của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi TP HCM lúc 16h30 và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h45 cùng ngày.

Tuy nhiên chuyến bay này đã xảy ra sự cố vì gặp thời tiết xấu. Thời điểm 20h34', máy bay bắt đầu lượn tới Campuchia và hạ cánh xuống sân bay Phnôm Pênh.

Chuyến bay VN257 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi TP HCM hạ cánh xuống sân bay Phnôm Pênh (Campuhia). Ảnh: FB Manh Phan.

Có mặt trên chuyến bay VN257 của Vietnam Airlines, hành khách có nick name Facebook Ninh Phan cho biết: "Hôm qua là một ngày kinh hoàng với những hành khách ngồi trên chiếc VN257 của Vietnam Airlines đi từ Hà Nội tới TP HCM.

Đói, hoang mang, lo lắng là những gì có thể cảm nhận được với hàng trăm khách trên chuyến bay này. Sau khi bay tới TP HCM gặp bão, cơ trưởng của chuyến bay đã thông báo bay vòng trên bầu trời do tắc máy bay ít nhất là 20 phút.

Hành khách lúc này vẫn yên lặng vì đang chúi đầu xem phim sau 1h rồi 2h đồng hồ bay rất nhiều vòng trên trời không đáp được chuyến bay được cơ trưởng thông báo tới...Campuchia.

Lúc này mọi người bắt đầu cười đùa và hoang mang. Mình lúc này cảm thấy bất an vì thời tiết lại bay nhiều vòng đến thế không biết còn đủ nhiên liệu tới nơi không.

Vì sao Sân bay Phnôm Pênh được lựa chọn chứ không phải Đà Nẵng hay Cam Ranh? Cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện. Hành khách bắt đầu nhốn nháo.

20h34, máy bay bắt đầu lượn tới Campuchia. Khoảng gần 45 phút sau khi đi qua vùng thời tiết xấu với những cảm giác rộp rộp liên tục máy bay đáp được xuống sân bay nước bạn.

Lúc này nhiều người trên máy bay liên tục hỏi tiếp viên song chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết bao giờ bay về TP HCM.

Sau hơn 1h đồng hồ tiếp bắt hành khách đợi chờ trong vô vọng cơ trưởng thông báo máy bay đang tiếp nhiên liệu.

Cái cảm giác chờ đợi không biết thời gian nào về TP HCM sau gần 7h đồng hồ ngồi vạ vật trên máy bay lúc đó thật sợ hãi.

Rồi chưa dừng lại đó, đến 12h đêm, cơ trưởng tiếp tục thông báo sẽ tiếp tục bay về TP HCM nếu không đỗ được sẽ quay lại sân bay Đà Nẵng. Lúc này mọi người lại tiếp tục ồn ào khi mà wifi lẫn các phương tiện liên lạc rơi vào bế tắc vì sóng yếu.

Lúc này điện thoại mình là một trong số ít người có chuyển vùng quốc tế tự động song sóng cực kì yếu chỉ nhắn tin đi và nhận chứ không gọi được về cho mọi người.

Nỗi lo lắng bắt đầu dâng cao. 12h chuyến bay được khởi hành, vừa mới được vài phút máy bay bỗng dưng như chiếc xe cổ lỗ sĩ điều hoà không phát huy tác dụng, nóng và khó thở. Một số hành khách thậm chí đã phải thốt lên với tiếp viên nếu không an toàn thì đừng bay cứ đỗ lại đây cũng được.

Nam tiếp viên phải trấn an có thể do chưa cất cánh nên nóng, khi bay lên sẽ mát hơn.

0h56 phút, may bay đáp được chân xuống TP HCM khi ngoài trời đang mưa rả rích. Lúc này cả máy bay hoan hô ai cũng háo hức nghĩ rằng mình may mắn quá sống rồi.

Đi một chuyến toát mồ hôi hột. Chợt nghĩ nếu đã biết thời tiết xấu như thế tại sao hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn cho bay từ Hà Nội tới TPHCM rồi bay lòng vòng trên trời thế nhỉ?

Hành khách yên tâm hơn vì đã máy bay hạ cánh an toàn tại TP HCM sau gần 12 giờ đồng hồ. Ảnh: Antt.

Còn em đáp xuống may bay lại khốn nạn vì đi quanh cả 1 tiếng mới kiếm được cái khách sạn nghỉ. Nói chung sống là hạnh phúc.

Lần đầu tiên đi Hà Nội tới TP HCM kể cả giờ ra sân bay trọn gần 12h đồng hồ. Đó là cảm giác rất yo most!".

Theo lý giải của hãng hàng không Vietnam Airlines, chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 9 gây ra thời tiết xấu.

Thông tin của FB Manh Phan ngay lập tức gây sự chú ý của dư luận. Phần lớn đều thông cảm cho sự vất vả mà hàng trăm hành khách phải chịu đựng. Nhiều ý kiến cho rằng: Dù thời tiết xấu là lý do bất khả kháng khiến lịch trình bay bị ảnh hưởng. Song, đã biết trước tình hình thời tiết như vậy thì hãng nên hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn cho khách, thay vì bắt khách bay một chuyến thiếu an toàn và mệt mỏi như vậy.