Phòng ngủ mỹ nhân Việt: Kẻ lộng lẫy xa hoa, người đơn giản bất ngờ

Đây là lần đầu tiên Minh Hằng khoe phòng ngủ của mình trong căn biệt thự triệu đô tại Quận 2. Căn phòng được nhận xét là “phòng ngủ công chúa” với tông hồng và trắng ngọt ngào. Bên cạnh giường ngủ là một bàn trang điểm lớn. Nhìn thoáng qua ai cũng thấy được rất nhiều mỹ phẩm được đặt ở đây. Phòng ngủ của hoa hậu Ngọc Hân được thiết kế nhẹ nhàng với tông màu trầm. Hệ thống đèn trần vàng dịu nhẹ, ấm áp. Cạnh cửa sổ là chiếc bàn dài đặt đồ trang nhỏ xinh và cũng là nơi hoa hậu có thể làm việc hoặc trang điểm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Phạm Hương đã sở hữu được một nơi sống cao cấp tại TP.HCM. Phòng ngủ của cô được trang trí khá giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Angela Phương Trinh cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc "nóng bỏng" của mình trong phòng ngủ. Không chứa quá nhiều đồ đạc, phòng ngủ của "bà mẹ nhí" khá thông thoáng. Angela Phương Trinh từng khoe cận cảnh căn hộ ngăn nắp của mình lên mạng xã hội. Ngọc Trinh đang là một trong những mỹ nhân sở hữu nhà tiền tỉ, "xế hộp" đắt đỏ trong làng giải trí Việt. Phòng ngủ của Ngọc Trinh được trang trí bằng những nội thất cao cấp sang trọng và cả hình ảnh gợi cảm của chủ nhân. Căn nhà của gia đình Á hậu Huyền My nằm ở Thanh Xuân, Hà Nội. Phòng ngủ của người đẹp sang trọng và ngập tràn màu hồng. Huyền My cho biết, màu hồng là màu cô thích nhất. Căn phòng có tông màu sáng và có cửa kính lớn. Chiếc chăn hồng có hình những quả dâu tây khiến nhiều người lầm tưởng đây là phòng của trẻ vì rất dễ thương. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hiện đang sống tại một căn hộ sang trọng ở quận 4, TP HCM. Phòng ngủ của "chân dài" được cô trưng bày rất nhiều gấu bông. Phòng ngủ đơn giản, ngập tràn các loại thú bông do fan tặng của Hoàng Yến Chibi. Hoàng Yến mới tậu căn nhà mới thứ hai này vào năm 2017 ở vị trí trung tâm TP.HCM. Một chiếc tủ lớn Hoàng Yến dùng để trưng bày những túi xách hàng hiệu để luân phiên thay đổi mỗi lần đi sự kiện. Phòng ngủ của nữ ca sĩ "giải Vàng The Remix 2015" Giang Hồng Ngọc đơn giản nhưng sang trọng với tông màu sáng. Căn hộ này mới được cô tậu vào tháng 4/2018 với giá 6 tỷ đồng. Nhà nằm tại quận Bình Thạnh, TP. HCM, rộng hơn 100m2. "Hotgirl Cà Mau" Thúy Vi dọn đến ở căn hộ mới do bạn trai mua tặng từ cuối năm 2017. Phòng ngủ có tông trắng - xám do cô nàng lên ý tưởng thiết kế. Căn hộ có hai phòng ngủ. Phía đầu giường ngủ của Thúy Vi có treo nhiều tranh ảnh.

