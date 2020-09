Hàng trăm khách sạn Đà Nẵng bị rao bán: Có “domino” tới Hà Nội, TPHCM?

Liên quan đến thông tin mua bán các khách sạn ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho báo giới biết, trước tình hình ảnh hưởng dịch một số cơ sở lưu trú đã thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, căn hộ. Theo thông tin sơ bộ, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có khoảng 250-260 khách sạn/căn hộ/biệt thự đang rao bán, chiếm tỷ lệ 24.7% tổng số khách sạn (1.080 khách sạn).

Trong khi đó, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, năm 2020 số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giảm mạnh. Theo đó, lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, giảm 55,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 26,5% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 644 nghìn lượt (khách còn lưu lại từ nhiều tháng trước), giảm 60,3% so với cùng kỳ 2019, khách nội địa ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 53,5% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt gần 2.444 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2019.