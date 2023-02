Hải Phòng: “Ông lớn” nào là CĐT xây dựng cụm công nghiệp Quang Phục?

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về thành lập Cụm công nghiệp Quang Phục tại xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng).



Theo đó, Cụm công nghiệp Quang Phục sẽ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đăng Khoa là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với diện tích khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Ảnh minh họa (Internet)

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của Cụm công nghiệp là thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, ngành công nghiệp cơ khí, đóng tàu, ngành Công nghiệp phụ trợ cho lĩnh vực cơ khí, đóng tàu, sản xuất đồ gỗ phục vụ lĩnh vực cơ khí, đóng tàu, sửa chữa tàu…

Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đồng bộ trên diện tích khoảng 50ha theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, lựa chọn cốt nền xây dựng chung cho cả khu vực CCN là >2,52m (cao độ lục địa); Xây dựng tuyến đường trục chính của CCN chạy dọc theo hướng Đông - Tây với mặt cắt 37,5m nối với trục giao thông đối ngoại; Bố trí các tuyến trục giao thông nội bộ có mặt cắt lộ giới từ 13,5m đến 17,5m được kết nối liên hoàn; Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè; nhà điều hành, hệ thống thoát nước mặt, nước thải; Xây dựng 1 Trạm xử lý nước thải tập trung của CCN, công suất 1.390 m3/ngày; Xây dựng Trạm biến áp, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc; cấp nước phòng cháy, chữa cháy…

Thời gian thực hiện Dự án từ Quý III/2024 đến Quý IV/2025. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp này là 50 năm (kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất để thực hiện Dự án).

Tại Quyết định, UBND thành phố Hải Phòng giao UBND huyện Tiên Lãng đề xuất, báo cáo UBND thành phố đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cụm công nghiệp với đường huyện 212 đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Quang Phục.

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng cũng ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp An Thọ (xã An Thọ, huyện An Lão) do Công ty Cổ phần An Thọ là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp này có tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật gần 480 tỉ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của Cụm công nghiệp là thu hút đầu tư các Dự án công nghiệp: Ngành công nghiệp cơ khí sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ ngành đóng tàu (sản xuất thép tấm vỏ tàu, thép hình, chế tạo thiết bị, phụ tùng và lắp ráp thủy lực, máy động cơ và phương tiện vận tải...); sản xuất công cụ gia công kim loại, sản xuất vỏ container, sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác, thiết bị, máy móc kiểm tra, đo lường; công nghiệp hỗ trợ ngành tàu biển (sản xuất sản phẩm nhựa nội thất tàu biển, sản xuất đồ gỗ nội thất tàu, sản xuất sơn tàu biển...).