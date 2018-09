Hai lãnh đạo người Việt được bổ nhiệm vào Ban điều hành Sabeco là ai?

Sabeco sẽ chia thành hai đợt tạm ứng, đợt 1 tạm ứng 15% cổ tức vào tháng 10/2018 và đợt 2 tạm ứng 20% vào tháng 12/2018.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Hoàng Đạo Hiệp, 45 tuổi, sẽ trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco từ ngày 1/10/2018. Ông Hiệp chịu trách nhiệm xây dựng, điều hành, thực thi các chiến lược Marketing vàTruyền thông doanh nghiệp của Sabeco, đồng thời đóng vai trò then chốt trongviệc đưa Sabeco vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế.



Theo giới thiệu của Sabeco, trước khi gia nhập công ty bia, rượu, nước giải khát lớn nhất Việt Nam, ông Hiệp là Giám đốc Điều hành của Saatchi & Saatchi, một trong những công ty sáng tạo quảng cáo truyền thông toàn cầu tại thị trường Việt Nam.

Ông Hoàng Đạo Hiệp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco.

Trước khi trở lại sân nhà Việt Nam vào năm 2014, ông Hiệp là Giám đốc Marketing Khu vực của tập đoàn Carlsberg, nơi ông chịu trách nhiệm điều hành các tập hợp thương hiệu bia và nước giải khát cũng như các chương trình phát triển của tập đoàn này tại thị trường Đông Nam Á.



Ông Nguyễn Hoàng Giang, 52 tuổi, gia nhập Sabeco với trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic và chuỗi cung ứng. Với nhiệm vụ được giao, ông Giang chịu trách nhiệm điều hành Satraco (công ty 100% vốn sở hữu của Sabeco đồng thời là nhà phân phối lớn nhất các sản phẩm Bia Sài Gòn) theo định hướng phát triển của Sabeco, đặc biệt trong phát triển chuỗi cung ứng.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Giang là Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Vinafco (Vinafco), nơi ông đã thành công trong việc đưa Vinafco từ một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics nội địa vào top 3 công ty logistics lớn nhất Việt Nam. Trước Vinafco, ông Giang là Giám đốc Logistics Khu vực Đông Nam Á của IKEA Trading, Giám đốc Vận hành và Dịch vụ khách hàng của Toll Logistics.

Ông Nguyễn Hoàng Giang.

Chia sẻ về việc chọn 2 nhân sự người Việt vào Ban điều hành cấp cao, ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco cho biết, tổng công ty hướng đến sự cân bằng và bổ trợ giữa đội ngũ quản lý cao cấp quốc tế và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam.



“Ông Hiệp, chuyên gia hàng đầu về marketing và quản trị sẽ giúp Sabeco hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu cũng như quốc tế hóa các thương hiệu 333, Bia Saigon của Việt Nam. Ông Giang, với bề dày kinh nghiệm cùng những thành tích nổi bật trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng sẽ là nhân tố then chốt trong giai đoạn mới khi Sabeco đang phát triển mạnh mẽ tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Cả hai lãnh đạo cấp cao này được kỳ vọng sẽ có những đóng góp không thể thiếu trong sự phát triển bền vững và thành công của Sabeco”, ông Bennett Neo chia sẻ.

Ngày 29/12/2017 được coi là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Sabeco khi Chính phủ đã thoái vốn thành công 53,59% vốn điều lệ cho Công ty TNHH Vietnam Beverage, đơn vị do Thaibev sở hữu gián tiếp 49%, với gần 5 tỷ USD.

Sau khi chuyển nhượng vốn chủ sở hữu cho người Thái, hoạt động quản trị của Sabeco có nhiều thay đổi với việc hàng loạt nhân sự người Việt trong ban điều hành được thay thế. Kết quả sản xuất kinh doanh của Sabeco cũng được ghi nhận khá tốt.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị được Sabeco công bố hồi cuối tháng 8 vừa qua, trong tổng số 2.224 tỷ đồng cổ tức mà Tổng Công ty cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn sẽ chi trả trong 2 đợt tạm ứng vào tháng 10 và tháng 12/2018, công ty con thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan là Vietnam Beverage, sẽ nhận về 1.192 tỷ đồng. Theo đó, Sabeco sẽ chia thành hai đợt tạm ứng, đợt 1 tạm ứng 15% cổ tức vào tháng 10/2018 và đợt 2 tạm ứng 20% vào tháng 12/2018.

Năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 19% so với 2017 và doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng. Về việc đề xuất lợi nhuận chung năm 2018 giảm so với năm 2017, tại đại hội cổ đông cuối tháng 7 vừa qua, đại diện Sabeco cho biết, việc đề xuất lợi nhuận giảm là do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65% so với mức 60% của năm 2017 và giá nhiều nguyên vật liệu tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của tổng công ty.