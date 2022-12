Hai lãnh đạo Angimex "quay xe" từ nhiệm trước thềm Đại hội bất thường

Cụ thể, ngày 22/11, ông Hồ Đăng Dân, thành viên HĐQT và ông Dương Thanh Bình, thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do có việc cá nhân.



Tuy nhiên ngày 26/12, cả hai vị lãnh đạo trên cho biết đều đã sắp xếp ổn thỏa công việc cá nhân và có mong muốn tiếp tục cống hiến cho công ty. Do đó ông Dân và ông Bình đã đồng loạt làm đơn xin rút đơn từ nhiệm.

Ngoại trừ hai lãnh đạo từ nhiệm rồi lại xin rút đơn, Agimex mới đây còn cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Long trong ngày 9/12. Chỉ sau đó, vào ngày 16/12, Angimex đã có thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán. Trong số các bị can mới có ông Vũ Ngọc Long.

Được biết, bên cạnh vai trò tại Angimex, ông Vũ Ngọc Long còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Holdings từ tháng 4/2022, thay ông Đỗ Thành Nhân.