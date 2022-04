Hà Nội: Vì sao chủ cơ sở Bún Chả Sinh Từ bị kiện ra tòa?

Cơ sở kinh doanh “Bún Chả Sinh Từ” số 64B phố Quán Sứ (Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tọa lạc trên vị trí “đất vàng” của Thủ đô, với mặt bằng rất rộng. Cơ sở này đang hoạt động kinh doanh với lượng khách, đơn hàng khá nhộn nhịp.



Tuy nhiên, gần đây, cơ sở này đã bị chủ cho thuê mặt bằng “tố” chây ì, không trả tiền thuê nhà hơn 10 tháng, đến nay, tổng số tiền thiếu theo hợp đồng cam kết đã lên tới gần 2 tỷ đồng.

Cơ sở kinh doanh Bún Chả Sinh Từ số 64B phố Quán Sứ.

Cụ thể, trong đơn kêu cứu của bà Trần Thị Quế (trú tại số 64B phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đầu tháng 11/2020 giữa bà và ông An Quang (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã ký với nhau hợp đồng thuê nhà số 64B Quán Sứ để kinh doanh. Thời hạn thuê là 10 năm tính từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 1/1/2031.

Trong thời gian 1,2 năm đầu, giá 2 bên thỏa thuận từ 11.000 USD/tháng; năm thứ hai 12.000 USD/ tháng; năm thứ ba, năm thứ tư 13.000 USD/tháng; năm thứ năm, thứ 614.000 USD/ tháng; năm thứ 7, thứ 8, thứ 9 là 15.000 USD/tháng; năm thứ 10 trở đi thì giá thuê tăng tăng 2 năm một lần mỗi lần 10% so với giá thuê của năm trước đó.

Hợp đồng thuê nhà giữa bà Trần Thị Quế và ông An Quang phát sinh hiệu lực tính tiền thuê từ ngày 1/1/2021 (sau khi phía chủ nhà hỗ trợ trừ không tính tiền thuê nhà 2 tháng là tháng 11, và tháng 12/ 2020 để bên thuê nhà sửa chữa, chuẩn bị kinh doanh).

Tuy nhiên, theo bà Quế, sau đó phía ông An Quang chỉ chuyển thanh toán cho bà một khoản đặt cọc và 2 đợt tiền nhà cho 6 tháng (từ 01/01/2021 đến 30/6/2021). Lấy lý do dịch bệnh, ông An Quang cho rằng, không kinh doanh được nên không tiếp tục thanh toán tiền nhà cho chủ mặt bằng.

Bà Quế cho biết, cho dù gia đình bà rất thiện chí, chủ động đưa ra các phương án hỗ trợ đơn vị thuê nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng tính đến thời điểm hiện này, đã hơn 10 tháng ông An Quang không thanh toán tiền thuê nhà cho bà.

Bên cạnh đó, bà Quế cũng thông tin đã 5 lần gửi thông báo, yêu cầu thanh toán tiền nhà cho ông An Quang nhưng vị này vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Bất lực, bà Quế yêu cầu ông An Quang thanh lý hợp đồng, trả lại nhà nhưng vị này không đồng ý.

Sau đó, chủ cơ sở mặt bằng đành phải ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và đưa vụ việc ra TAND quận Hoàn Kiếm khởi kiện. Sau khi có thông báo thụ lý vụ án dân sự, Tòa án đã tiến hành làm việc với các bên liên quan để làm rõ các nội dung liên quan.