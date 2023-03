Dàn xe trăm tỷ của đại gia Lâm Đồng xếp đầy đường ở Sài Gòn

Thông tin về việc một đại gia siêu xe Lâm Đồng, Đà Lạt mới đây đã tậu chiếc siêu SUV Lamborghini Urus mang màu sơn đỏ Rosso Mars độc nhất Việt Nam đã thu hút không ít sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Được biết, doanh nhân này đã từng sở hữu cả dàn siêu xe trị giá trăm tỷ đồng, vì thế, tin đồn Lamborghini Urus là chiếc xe đắt tiền có giá trên chục tỷ đồng đầu tiên mà tay chơi xe đến từ thành phố ngàn hoa của tỉnh Lâm Đồng là không chính xác. Nếu bạn không tin, hãy nhìn vào bộ sưu tập siêu xe của đại gia Lâm Đồng này để thấy không thua kém gì các dân chơi nổi tiếng tại Việt Nam. Do khá kín tiếng trên mạng xã hội, vì thế, garage của doanh nhân này hiếm khi được chia sẻ rộng rãi. Hiện tại, hầu hết dàn xe khủng mà đại gia nàyt sở hữu đều được cất tại 1 garage xe, cũng là biệt thự mà 2 vợ chồng doanh nhân này đang sinh sống ở quận Bình Thạnh, lâu lâu, dàn xe này mới được chủ nhân cho về tỉnh Lâm Đồng. Do số lượng xe quá nhiều nên vợ chồng doanh nhân đến từ Lâm Đồng không chỉ để xe trong garage mà còn cả trước cửa nhà, vì khu vực này riêng tư, đường xá chỉ dành cho những ai ở trong biệt thự dùng, nên việc đổ xe ngoài đường không ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn lướt qua các hình ảnh chụp trước nhà của đại gia này có thể thấy hay xuất hiện những mẫu xe nổi bật như Ferrari F8 Spider, Mercedes-AMG G63 độ TopCar, Bentley Flying Spur V8, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Carrera. Như vậy, mỗi phân khúc cũng như hãng xe, đại gia này sở hữu cho mình 1 dòng, phiên bản khác nhau, chẳng hạn siêu xe có thương hiệu Ferrari với chiếc F8 Spider, đây là quà tặng mà doanh nhân này đã tặng cho "nóc nhà" khi vừa hạ sinh con. Ở phân khúc xe thể thao có Porsche 911 Carrera màu trắng, dòng xe SUV chia ra thành siêu SUV có Lamborghini Urus và SUV hạng sang là Mercedes-AMG G63 độ TopCar, sau cùng là xe siêu sang với Bentley Flying Spur V8. Trước đó, doanh nhân này cũng là chủ nhân của chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ SVR và siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador Limited Edition 50 độc nhất Việt Nam, chỉ có đúng 50 xe trên toàn thế giới do hãng độ Liberty Walk tạo ra. Video: Top 5 đại gia chơi siêu xe "mạnh" nhất Việt Nam.

