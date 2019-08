Hà Nội: Mua Apple Watch 250K, nhận đồng hồ đồ chơi

Tiêu đề bài viết trên fanpage "Công an Thành phố Hà Nội" nhấn mạnh người dân cần cảnh giác để không trở thành nạn nhân của shop online có tên Hieu Mobile.



“Những ngày qua, fanpage Facebook “Công an Thành phố Hà Nội” liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang “Hieu Mobile”, địa chỉ: 724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, số điện thoại: 0843008293 có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được quảng cáo”, bài viết trên đề cập.

Hiện Facebook vẫn bán quảng cáo cho những trang lừa đảo này.

Theo phản ảnh của nhiều người mua hàng trong một nhóm cộng đồng, trang Hieu Mobile đăng tải hình ảnh đồng hồ có tên Apple Watch với giá 400.000 đồng nhưng giảm còn 250.000 đồng. Theo lời chủ shop đăng tải, với mức giá này, người mua sẽ nhận được mẫu đồng hồ nhái 1:1 với Apple Watch. Đồng hồ sẽ đi kèm những chức năng như nghe nhận cuộc gọi, xem Facebook, đo nhịp tim, định vị, lướt web…

“Với giá 250.000 đồng, tôi chỉ mong sản phẩm có hình dáng như shop quảng cáo chứ không mong các tính năng phải quá nhiều. Thế nhưng khi nhận được sản phẩm, nó không khác gì đồ chơi con nít với đèn đỏ chớp tắt”, tài khoản Facebook Long Phạm, người đã mua hàng của shop Hieu Mobile cho biết.

Đây là sản phẩm người dùng thực nhận với mức giá 250.000 đồng.

Ngoài fanpage Hieu Mobile, người dùng Facebook còn phát hiện hàng loạt trang khác cùng chiêu thức lừa đảo như Hieu Mobile như Mỹ Anh Apple, Phụ kiện thời trang phái đẹp… Những trang này vẫn tiếp tục mua quảng cáo Facebook bất chấp người dùng báo cáo.

“Những trang này đi kèm địa chỉ tại Hà Nội nhưng khi chúng tôi tìm đến để đòi lại công bằng thì chỉ là một quán nước chứ không có shop nào cả” ông Long nói thêm.

Cũng theo ông Long, những số điện thoại của các trang bán “Apple Watch 250.000 đồng này đều là SIM rác.

Ngày 2/8, trong vai người mua, phóng viên Zing.vn liên hệ với shop Hieu Mobile để mua thử sản phẩm Apple Watch giá 400.000 đồng. Theo chủ shop, vì đang trong đợt khuyến mãi, sản phẩm chỉ còn 250.000 đồng. Đồng thời, chủ shop Hieu Mobile cũng gửi kèm hình ảnh sản phẩm không khác gì Apple Watch chính hãng với mặt lưng có bộ cảm biến nhịp tim. Khi được yêu cầu gửi video sản phẩm, phía cửa hàng cho biết Facebook đã bị lỗi.

Bên cạnh đó, shop Hieu Mobile yêu cầu người mua phải đặt cọc mới bắt đầu giao hàng. “Quy định của shop mua một chiếc phải đặt cọc thẻ cào 20.000 đồng. Vì hàng đang không đủ nên ai muốn đặt một cái phải đặt cọc trước ạ”, shop Hieu Mobile yêu cầu.

Hình ảnh đồng hồ Apple Watch 250.000 đồng được shop Hieu Mobile quảng cáo.

Để đảm bảo mặt hàng nhận được giống hình, phóng viên yêu cầu người bán vận chuyển theo hình thức thanh toán tiền mặt khi xem hàng (COD). Tuy vậy, shop Hieu Mobile cho rằng COD sẽ làm tăng giá vận chuyển. Bên cạnh đó, phía cửa hàng đã kiểm tra rất kỹ trước khi gửi đi nên khách hàng “không phải lo”. “Nếu sai hoặc nhầm shop có hỗ trợ đổi hàng trong vòng 7 ngày”, trang Hieu Mobile nói.

Khi phóng viên kiên quyết chọn hình thức xem hàng mới thanh toán, shop yêu cầu “đặt cọc” thẻ cào điện thoại 50.000 đồng tiền COD.

“Sở dĩ phải làm như vậy là bởi hàng hóa kém chất lượng nên tỷ lệ hoàn đơn cao, buộc shop phải lấy tiền ship trước”, Lê Minh Hiệp, người bán hàng online chuyên nghiệp tại Đồng Nai cho biết.

“Chiếc đồng hồ điện tử mà shop Hieu Mobile chuyển đến hoàn toàn không giống hình quảng cáo. Sản phẩm này bán đầy ở chợ giá chỉ 25.000 đồng thôi’, Quang Trí, một người mua hàng ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội bức xúc.

Theo lời quảng cáo, mẫu Apple Watch nhái này có khả năng nghe, gọi, lướt web... Tuy vậy, món hàng thực nhận chỉ có bóng LED chớp đỏ "như đồ chơi". Theo fanpage Công an TP Hà Nội, thông tin đã được ban quản trị chuyển đến Công an quận Long Biên kiểm tra, xử lý. “Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng xác định đường Nguyễn Văn Cừ chỉ đến số nhà 720, không có số nhà 724 hoặc 728 và không có cửa hàng nào là “Hieu Mobile”. Theo Công an phường Gia Thụy, có một số người tìm đến khu vực số nhà 720 Nguyễn Văn Cừ hỏi thăm về cửa hàng “Hieu Mobile” và cho biết bị lừa mua hàng không đúng quảng cáo trên mạng Internet”, trang Facebook đã xác thực của công an Hà Nội thông báo.

Cũng theo trang này, hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. “Ai có thông tin về các đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”, đề nghị cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua Facebook “Công an thành phố Hà Nội”, quản trị viên fanpage này viết.