Hà Nội: Dự án công viên Hà Đông hóa sân golf, nhà hàng

Dự án Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt xây dựng trên địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng có diện tích khoảng 98ha, được UBND TP Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai xây dựng từ năm 2008.

Mặc dù đến nay đã có 52,8ha được giải phóng mặt bằng, nhưng hiện dự án vẫn “giẫm chân tại chỗ”, chưa được triển khai.

Trên cơ sở đề xuất của UBND quận Hà Đông về phương án quản lý khai thác sử dụng tạm thời đối với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc khu đất quy hoạch xây dựng Công viên thể thao, cây xanh quận Hà Đông, ngày 22/5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã ban hành báo cáo với nội dung "chấp nhận cho phép UBND quận Hà Đông tổ chức quản lý sử dụng, tạm khai thác chống lấn chiếm đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng với mục tiêu phục vụ thể dục thể thao, phù hợp với quy hoạch chung của dự án”.

Cùng ngày 22/5/2015, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho UBND quận Hà Đông tổ chức quản lý, sử dụng khai thác tạm toàn bộ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc khu đất quy hoạch xây dựng Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông, trên nguyên tắc đảm bảo mục đích phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao. Chỉ được phép xây dựng các công trình tạm, bằng các vật liệu tạm, khấu hao nhanh (sân bóng mini, sân tập golf, bãi đỗ xe tĩnh…); không xây dựng công trình kiên cố, công trình cấp 4, 1 tầng…

Theo ghi nhận của PV, hiện nay nhiều diện tích đất tại dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông biến thành tổ hợp sân golf, sân bóng đá, nhà hàng, nhà xưởng, kho bãi, gara ô tô… Đặc biệt có nhiều công trình được xây dựng kiên cố.

Lối vào Công viên thể thao cây xanh Hà Đông giờ thành nơi treo biển quảng cáo các khu ăn uống, nhà hàng, sân golf.

Tiếp đến là các quán bia bám mặt đường.

Các nhà hàng ăn uống hoành tráng mọc lên như nấm, được xây dựng trên khu đất rộng bạt ngàn.

Nhiều diện tích đất cho thuê thành nhà hàng ẩm thực.

Làm nhà kho...

hay nhà xưởng… ở khắp nơi trong phạm vi dự án công viên.

Những bãi tập kết ngổn ngang, xây dựng bừa phứa trên khu đất dự án.

Công trình kiên cố xây dựng trong sân sân tập golf Hà Đông.

Hàng dãy gara ô tô được dựng lên và đi vào hoạt động.

Dù phương án có khu vui chơi, thể thao nhưng chỉ có vài 3 sân bóng cho thuê để kinh doanh.

Biển báo chỉ dẫn vào các nhà xưởng, nhà kho, gara ô tô… dựng san sát trên dải phân cách giữa đường, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Khu chợ sinh vật cảnh trong công viên hoạt động như một chợ dân sinh.

Dự án Công viên thể thao cây xanh chủ yếu là nhà hàng và nhà xưởng.

Tình trạng nhếch nhác, lộn xộn, rào chắn tạm bợ tại dự án Công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, mới đây, vào khoảng 7h ngày 20/10/2022, một nhà xưởng có diện tích khoảng 800m2 nằm trong dự án công viên thể thao cây xanh, thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội bất ngờ xảy cháy khiến một người tử vong. Theo Công an quận Hà Đông cho biết, cơ sở kho bị cháy này nằm trên khu đất thuộc sự quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, không có chức năng làm xưởng sản xuất.

Đáng nói, nhà xưởng xảy ra cháy là một trong hàng chục công trình được xây dựng tự phát đã bị UBND quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020, do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, chủ cơ sở không chấp hành quy định, vẫn lén lút hoạt động gây hậu quả cháy...

