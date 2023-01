Hà Nội: Cận cảnh nhiều biệt thự “khủng” bên trong KĐT mới Phú Lương

Có vị trí đắc địa tại trung tâm phường Phú La, quận Hà Đông và trên trục đường hướng tâm vào trung tâm thành phố Hà Nội, Khu đô thị mới (KĐT) Phú Lương do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt làm chủ đầu tư. "Khoác lên mình màu áo mới”, KĐT mới Phú Lương trở thành một điểm “nóng” trên thị trường bất động sản Hà Nội. Bên cạnh những dãy nhà liền kề mọc lên, không ít người phải trầm trồ về các căn biệt thự “khủng” nằm trong dự án Khu đô thị mới Phú Lương này. Các căn biệt thự có thiết kế giống như “lâu đài” nằm trong dự án Khu đô thị mới Phú Lương, khác biệt hoàn toàn so với các căn biệt thự, liền kề còn lại. Hai trong số các căn biệt thự khủng nằm trong dự án Khu đô thị mới Phú Lương đang khẩn trương hoàn thiện. Một trong hai căn nhà sử dụng sơn tường màu trắng làm nền chủ đạo. Nổi bật nhất là căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc cổ điển Châu Âu, trên nền diện tích 600m2. Từ tháng 5/2017, căn biệt thự này đã xây xong phần thô, với chiều cao khoảng 5 tầng. Căn biệt thự đẹp, hoành tráng được xây dựng tại khu đất TT01. Song trước đó, năm 2017, căn biệt thự này bị phát hiện xây dựng không phép. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu đình chỉ, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công công trình trong suốt nhiều tháng. UBND quận Hà Đông sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư số 35 triệu đồng. Hiện tại, nhiều hạng mục của căn biệt thự khủng này đang được khẩn trương hoàn thiện. Hệ thống mái vòm tạo ra kiến trúc có phần "rất riêng" của chủ căn biệt thự khủng. Căn biệt thự nguy nga mang phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu nổi bật giữa Khu đô thị mới Phú Lương. Bên trong KĐT mới Phú Lương còn rất nhiều căn biệt thự khủng xây dựng khác so với tổng thể các căn biệt thự khác. Cổng chính ra vào KĐT mới Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội).

